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郵輪蜜月太性奮！夫妻半夜「撞牆啪啪＋騷聲狂吼」　完事後遭船長丟包岸邊

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▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲夫妻在郵輪上激戰聲音太大，被趕下船。（圖／示意圖／翻攝pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

近年來郵輪之旅市場越來越大，不少人對於乘坐郵輪享受都願意嘗試，但日前一對德國的夫妻加入的一間郵輪公司的「加勒比海假期14天」，卻因為當晚床戰太過激烈，不小心打開陽台的窗戶，引來艙長與保全的關切，最後船長決定將兩人中途丟包，如今雙方對簿公堂。

根據英國《每日郵報》報導，這對夫妻原本開心的展開為期2周的假期，就在晚上因為「行房地點」在船上特別興奮，所以戰況相當激烈，不僅發出巨大的撞擊聲，甚至人妻的叫床聲也讓隔壁間的旅客聽的一清二楚，然而在完事後，原本以為可以好好睡覺，但又接著聽到這對夫妻爆發激烈口角。

隔壁房客受不了決定投訴給艙長。艙長找來保全一同前往德國夫妻的房間，要求檢查房間，並且告知他們性交的聲音過大已經造成其他人的抗議，而船長的指示是「希望2人可以下船」。這對德國夫妻最後被強迫在中途的巴巴多斯站下船。

▲▼郵輪,船,船隻,輪船。（圖／pixabay）

▲郵輪駛出外海後，法規就與陸地上不同。（圖／示意圖／pixabay）

這對夫妻相當憤怒的表示，凌晨一點被丟包在巴巴多斯，只能想辦法到處湊錢讓自己訂到飛往巴黎的機票。事後想要對旅行社與船公司索賠卻沒有達到共識，雙方只能對簿公堂。

船公司表示，船長之所以做出這樣的決定，主要是保護其他客人與確保其他人的權益。甚至在規範中也有提到，如果承運人認為乘客的行為具有破壞、威脅、污辱性，或可能為他人造成困擾，那麼承運人可以終止該乘客的旅行、也不須對其負責任。一名郵輪專家表示，船艙間的牆壁是相當薄的，「那樣的聲音確實會讓人覺得不舒服」。

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