綠帽夫嗆PO「網紅空姐偷吃攝影師」4分鐘大戰片　法官3理由判有罪

▲張夫（右）向小王求償80萬元。（圖／翻攝自爆料公社臉書）

記者葉國吏／綜合報導

知名網紅張姓空姐被爆出在家偷吃洪姓攝影師，讓丈夫氣到對兩人提告妨害家庭。刑事部分，張、洪兩人被判處3個月徒刑。空姐跟唐姓丈夫離婚後，提告前夫誹謗，桃園地院判唐男3個月有期徒刑，可上訴。

張女丈夫今年6月在臉書社團「爆料公社」PO文指控，妻子把攝影師小王帶回家中，不僅在兒子和他的床上嘿咻，還拍下性愛影片，他曾問過律師這樣的行為算不算通姦，為了找出證據還狂翻對話紀錄，花費破百萬才從徵信社買到影片，自己同時也吃上妨害秘密的官司，文末留下一句「老公吃精神藥了，破百萬讚給影片了」，引爆網路正反意見熱議。

▲網紅空姐偷吃攝影師小王。（圖／翻攝當事人臉書）

偷情疑雲爆發後，張女神隱1個月才在網路上更新動態，並附上剪了短髮的美照，神情輕鬆還對鏡頭露出燦笑，PO文中只寫著「雨過天晴等待彩虹，愛自己愛漂亮，讓未來比現在更好」，似乎已經走出婚變的陰影。

2018年12月，桃園地院法官認為，張女與洪男趁著拍攝美編工作之際，在丈夫床邊的地板上發生性行為，全程大約4分鐘，雖然女方矢口否認，但男方已坦承犯行，敘述過程也與爆料內容相符，可見張女丈夫提供的證據應為真實，依通姦罪各判處3個月有期徒刑，攝影師還須賠償唐男20萬元，空姐也跟唐男離婚。

張姓空姐認為，前夫在臉書PO出的內容已經讓她名譽受損，反告唐男誹謗。根據判決書指出，桃園地院法官認為，唐男坦承犯行，非無悔意、態度尚可，於是判處唐男3月有期徒刑，可上訴。

▼張女雖然否認外遇，但法官認定兩人曾發生4分鐘性關係，於是裁定有罪。（圖／翻攝當事人臉書）

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