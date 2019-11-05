深夜開BMW「搬走工地白鐵窗」！　建商氣炸：限你5天內出面

▲監視器畫面拍下男子深夜駕車前來工地。（圖／翻攝爆料公社）

記者莊智勝／綜合報導

「社會真的在進步！」一名網友在臉書「爆料公社」PO出監視器畫面，深夜時分一名男子開著BMW名車代步，前來豪宅工地搬走白鐵窗等建材，期間男子被鄰居撞見，還從容不迫地上前攀談裝熟，氣得原PO公布畫面，「給你一次機會，限你5天內出面過來找我談！」

原PO指出，自己回國後才剛接下第一筆豪宅建案，不料建材卻接連數天頻頻失蹤，調閱監視器畫面後，才發現一名男子駕駛名車代步，趁著夜深人靜前來搬走白鐵窗，「鄰居出來澆花撞見，還靠近過去攀談是在裝熟？還是裝死？」

「我真的不想出手段送一個少年郎的後路……。」原PO表示，自己目前還未報警處理，但一但提告一定站得住腳；幾經考量後，原PO認為或許男子是被生活所逼，才會走上險路，「我就給你一次機會，限你5天內出面過來找我談，哪怕沒錢我都可以讓你做工慢慢償還，就是給我出來面對，否則我就會同業主帶著隨身碟去報案了！」

針對監視器畫面顯示拍攝時間為10月1日深夜11時許，原PO也解釋，案發當天確實是在上個月，但因自己實在太忙，直到最近才有時間處理，希望該名男子見到後能夠主動聯繫，「如此的話，我就息事寧人吧！」

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼男子將整片白鐵窗搬上車。（圖／翻攝爆料公社）

