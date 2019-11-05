泰國17歲少女躺床玩手機邊充電　延長線「奪命接觸」下秒摔地亡

▲因為延長線漏電，泰國17歲少女滑手機時，觸碰床的金屬邊緣時被電死。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

泰國17歲少女儂瑩（音譯，Nong Ying）日前躺在家房間床上，邊充電邊玩手機，卻因延長線插座漏電導致觸電而死。儂瑩的媽媽圖芃茶（oonpeng Tuponchai）打開房間門時，發現女兒已經倒在地上不醒人事。

根據英國《每日郵報》報導，儂瑩一家住在泰國東北部的猜也奔府（Chaiyaphum），她房間裡的延長插座因為有磨損而接觸不良，所以用膠帶黏貼封死；當時床邊的金屬欄杆已經和漏電的延長線通電，當儂瑩碰觸到欄杆時，瞬間強大的電流造成她當場死亡。

47歲的圖芃茶回家後打開女兒房間，發現儂瑩已經倒在地上。她以為女兒只是睡著了，過去想要把女兒搖醒時卻受到輕微電擊，嚇得立刻衝去關上總電源，但為時已晚。

警方注意到儂瑩左手有明顯燒傷痕跡，研判就是當時拿手機的那一隻手；負責該案的隊長屏素恩（Khanti Peansoongnern）初步表示，延長線過於老舊又多次以膠帶封黏，是相當危險的行為，也是這次致死的主因。他說，當時鐵床已經是通電狀態，而儂瑩一觸碰到鐵床就立刻被電死。

屏素恩表示，警方仍然需要蒐集現場證據，將屍體化驗過後才能確定真正死因。