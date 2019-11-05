　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／郭台銘「怒告網友」散布母親死訊　11時親赴刑事局

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘日前遭到誹謗、謾罵，甚至連郭台銘母親都受到波及，因此已向200多名網友提告，未料，4日晚間一名網友仍不斷造謠郭母過世的假訊息，因此，郭台銘5日上午11點將親自赴派出所提告。

郭台銘辦公室表示，臉書帳號李英德，在網路上散播不實惡劣的謠言，以及公然侮辱的言論，由於此事涉及到郭台銘先生的母親，因此郭台銘於上午11:00將親自前往刑事局，對此提告。

李姓網友4日晚間在郭台銘辦公室發言人吳怡萱的臉書粉絲專頁留言稱，「據可靠消息，郭台銘的母親初永真女士剛剛在醫院搶救無效死亡，據相關人士爆料，初永真女士因為反對郭台銘選總統，但是郭台銘不聽話執意要參選，以及初永真女士是忠貞的國民黨黨員眼看著兒子分裂國民黨，把國民黨的一手好牌因為果凍之亂變成爛牌，而被氣死。據說是氣出了心臟病暴斃而亡。」

針對李姓網友的言論，吳怡萱立刻回覆「你的言論已經涉及恐嚇及公然侮辱，我們已經蒐證，勸你最好趕快自行刪除留言。」、「想收到傳票我們很樂意加一被告」。然而李姓網友卻直言「歡迎提告！」

其他人也看了這些...

► 郭台銘母親暴斃是「假消息」　郭辦：極度惡劣一定提告！
► 告不怕？網友再亂傳郭台銘母親「被氣死暴斃」　郭辦澄清：是假消息

白白胖胖也是一種美

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
歐陽娜娜爆「整型2部位」變了！歐陽妮妮留言露餡…鐵粉氣炸狂罵
被耍半年！工具男「婦產科見女神」崩潰　血淚復仇讓護理師笑了
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／郭台銘「怒告網友」散布母親死訊　11時親赴刑事局

瞄準32萬碩博士生　韓國瑜主打3大青年政策一次看　

「與蔡民調縮小到6%」韓國瑜：別洩漏國防機密！　媒體人點出他最大問題

韓國瑜諷：民進黨看民調治國「不是健康的執政團隊」

黃創夏分析韓國瑜戰法「目的是降低投票率」　中間選民棄投成關鍵

卓榮泰214字酸韓國瑜洗內褲是笑話　提4建議「請國民黨振作一點」

韓國瑜凌晨發文：預算用來養孩子，不是養蚊子　「唯有教育不能省」

「韓營最大問題」李正皓：韓國瑜缺網路原生意見領袖　館長1人扛10大韓粉YouTuber

台大電機碩士當保險員　陳良基嘆「很可惜」：學校要幫畢業生

李佳芬政府吞學貸「只是形容詞」　蔡辦說話了：不要到時候又變笑話

超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

蔡依林邀五月天「1/5當我嘉賓」　對阿信說：答應我，今天就嫁給你！

韋喆《以後別做朋友》擊敗李嫣　9m88很喜歡：你是一個很棒的歌手

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

玉闕朝仁宫信眾組團「攻玉山山頂」 扛30Kg神像爬2天...登頂感動淚崩

那英一唱《原來愛情這麼傷》　網友跪了：那姐真的太會了！

《聲林2》WAGAMAMA搞怪演唱《Bad Guy》　楊乃文大讚「這是我最喜歡的」

快訊／郭台銘「怒告網友」散布母親死訊　11時親赴刑事局

瞄準32萬碩博士生　韓國瑜主打3大青年政策一次看　

「與蔡民調縮小到6%」韓國瑜：別洩漏國防機密！　媒體人點出他最大問題

韓國瑜諷：民進黨看民調治國「不是健康的執政團隊」

黃創夏分析韓國瑜戰法「目的是降低投票率」　中間選民棄投成關鍵

卓榮泰214字酸韓國瑜洗內褲是笑話　提4建議「請國民黨振作一點」

韓國瑜凌晨發文：預算用來養孩子，不是養蚊子　「唯有教育不能省」

「韓營最大問題」李正皓：韓國瑜缺網路原生意見領袖　館長1人扛10大韓粉YouTuber

台大電機碩士當保險員　陳良基嘆「很可惜」：學校要幫畢業生

李佳芬政府吞學貸「只是形容詞」　蔡辦說話了：不要到時候又變笑話

12強／台灣的「食暗風草」　日本4番鈴木誠也不習慣

北京加大施壓　金融時報：美考慮撤回對1120億中國商品15％關稅

「泰國版第五大道」街景殺手是它！密密麻麻電線如鳥巢嚇壞人

類風濕性關節炎　治療圖解攻略

新台幣開盤貶值1.5分　以30.42元兌1美元開出

偷藏師弟家鑰匙　宮廟色師兄闖入「變態指侵」13歲聾女

離家出走闖「台北租屋空房」　新竹長髮妹：敲房東沒回才先住…下場慘了

公車「睡到站」秒自然醒！通勤族必備4大超能力...靠耳朵也能叫床

快訊／郭台銘「怒告網友」散布母親死訊　11時親赴刑事局

台積電再創新高　台股持續改寫29年新高紀錄

東寵週年慶行銷調查

您好，
東森寵物商店正在進行一項東寵週年慶行銷調查，敬請撥冗一點時間填答以下問卷，參加者有機會獲得東森寵物商店提供的精美禮品，同時，您的資料不會外洩，僅供內部參考以及寄送贈品時使用..

逛龍磐公園遭「遙控滑翔機爆頭」　母護子趴地亡...2歲兒頸劃破15cm

政治熱門新聞

韓辦「與蔡民調縮小到6%」　媒體人點出他最大問題

韓國瑜北農睡到中午？他揭親身經驗反嗆

台大電機碩士當保險員　陳良基：很可惜

李正皓：館長訂閱數超越韓粉十大YouTuber

李佳芬「政府吞學貸」惹議　蔡辦回應了

韓國瑜臉書再談學貸　教育不能省

韓國瑜主打3大青年政策一次看

卓榮泰酸韓洗內褲：請國民黨振作

派出所借廁所　韓國瑜證實：憋著

黃創夏分析韓戰法：是降低投票率

派出所卡韓如廁？鄭文燦：不應造謠

前警大教授憂心年輕人被民進黨賣了

扁爆12年前往事：高嘉瑜懷恨在心

快訊／韓國瑜爆怒轟記者：你哪一家的！故意扭曲我的話

更多熱門

相關新聞

郭台銘母親暴斃是「假消息」　郭辦：極度惡劣一定提告！

郭台銘母親暴斃是「假消息」　郭辦：極度惡劣一定提告！

鴻海集團創辦人郭台銘日前遭到誹謗、謾罵，甚至連郭台銘母親都受到波及，使郭台銘幕僚10月31日上午10時赴刑事警察局報案，怒向200名網友提告。然而已在被告名單當中的李姓網友疑似不畏懼被告，4日又再度散播郭台銘母親死亡的訊息。對此，郭辦發表聲明表示，該網友已多次在郭台銘及郭辦人員粉絲團留言汚辱及恐嚇，公然向社會道德尺度宣戰，挑戰公權力，「郭台銘辦公室已向警方再次提告，維護台灣之民主法治。」

網亂傳郭台銘母死訊　郭辦：假消息

網亂傳郭台銘母死訊　郭辦：假消息

鴻海波段新高！市值破1.2兆元　郭台銘10月來財產增加202億元

鴻海波段新高！市值破1.2兆元　郭台銘10月來財產增加202億元

看中劉宥彤3大能力　郭台銘說話了

看中劉宥彤3大能力　郭台銘說話了

妙天辦黨慶　郭台銘送花籃、韓國瑜站台

妙天辦黨慶　郭台銘送花籃、韓國瑜站台

關鍵字：

郭台銘

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策

熱門新聞

楊丞琳IG刪光後發文了！僅留6英文字

遠距CP用激情0.01...一拔出來竟「爆破成三截」

公博美突然孕吐！看獸醫被告知「懷孕了」

躲不了「粉紅收屍隊」！89歲老兵花光500萬吞藥自盡

王瞳被告開庭！梁敏婷火大搜出「曖昧卡片」證據

弟弟7樓剛墜下！哥竟跟上雙亡　她見屍嚇傻

淡水驚現裸背辣妹　網友：想巧遇

蔡依林求婚阿信成功「明年1/5確定了」！網嗨：陳太太好

快訊／李興文神隱3天發聲了！

女大生穿破褲　一個動作讓網讚爆

月薪34萬女副總賭氣　以一換一成真

草娥消失2年首曝光...及胸長髮美炸

屏東哥取消搬家！她機警揭恐怖真相

鱷魚要吃朋友！女童跳牠背上挖雙眼搶命

年輕人買105元小蛋糕付錢過程！　女店員：奇妙

更多

最夯影音

更多
超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？

超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？
「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

蔡依林邀五月天「1/5當我嘉賓」　對阿信說：答應我，今天就嫁給你！

蔡依林邀五月天「1/5當我嘉賓」　對阿信說：答應我，今天就嫁給你！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面