快訊／郭台銘「怒告網友」散布母親死訊　11時親赴刑事局

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／翻攝自郭台銘臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘日前遭到誹謗、謾罵，甚至連郭台銘母親都受到波及，因此已向200多名網友提告，未料，4日晚間一名網友仍不斷造謠郭母過世的假訊息，因此，郭台銘5日上午11點將親自赴派出所提告。

郭台銘辦公室表示，臉書帳號李英德，在網路上散播不實惡劣的謠言，以及公然侮辱的言論，由於此事涉及到郭台銘先生的母親，因此郭台銘於上午11:00將親自前往刑事局，對此提告。

李姓網友4日晚間在郭台銘辦公室發言人吳怡萱的臉書粉絲專頁留言稱，「據可靠消息，郭台銘的母親初永真女士剛剛在醫院搶救無效死亡，據相關人士爆料，初永真女士因為反對郭台銘選總統，但是郭台銘不聽話執意要參選，以及初永真女士是忠貞的國民黨黨員眼看著兒子分裂國民黨，把國民黨的一手好牌因為果凍之亂變成爛牌，而被氣死。據說是氣出了心臟病暴斃而亡。」

針對李姓網友的言論，吳怡萱立刻回覆「你的言論已經涉及恐嚇及公然侮辱，我們已經蒐證，勸你最好趕快自行刪除留言。」、「想收到傳票我們很樂意加一被告」。然而李姓網友卻直言「歡迎提告！」

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