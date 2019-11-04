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白皙小三胸前「大又圓」…人夫判刑後傳訊「我想X你」　妻怒求償200萬

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▲▼示意圖,抓姦,嫖妓,小三,外遇,出軌。（圖／CFP）

▲藍男與李姓小三在妨害家庭判刑後，仍持續約會，李女甚至連刑事、民事的罰金與賠償，都要藍男買單，讓藍妻氣得再提告，求償200萬元。（示意圖，非新聞當事人／CFP）

記者羅志華／台北報導

台北一名43歲藍姓人夫於2015年至2018年間，與高職學歷、28歲的李姓小三多次在大安區摩鐵性交，期間2人尬得火熱，傳訊相當露骨「奶子擠那麼大是怎麼樣」、「我想操你」，經北院判決2人各4月徒刑。不料判刑後，李姓小三仍與藍男約會，並傳訊要錢，「你給我蘋果電腦，我願意吹2下」、「我花2萬幹你就好了啊」等語，藍妻見丈夫與小三糾纏不清，氣得再告李女求償200萬元，北院10月21日判李女賠償50萬元。

北院審理期間，藍妻律師拿著對話截圖，頻頻向李女問罪，指藍男傳訊，「我記得還欠你大月兩個月左右房租，快點明細給我看，我想操你」，是藍男以「房租」為代號，在每次性交後給李女錢，且李女連刑事罰金、民事賠償皆要藍男買單，讓藍妻超火大。

但李女辯稱，2人自判刑後就沒再性交，藍男因對妨害家庭告訴感到虧欠，才會補貼她房租，「房租」真的就是房租，至於要錢的部分，藍男並沒有給她，判刑後再見面，也是因賠償金額過高，她實在無力負擔，才會與藍男「見面討論」，表明2人只是「朋友間的互動」。

法官審理此案時，除了對2人在判刑後，仍持續約會感到傻眼外，對李女的說法更不禁吐槽，「朋友間的互動是這樣嗎？」、「然後呢？與藍男見面講賠償的事情幹嘛？」；藍妻律師也相當氣憤，指出侵害配偶權不以實際性交為限，李女不僅判刑後仍與藍男見面，連刑事、民事要付的錢都向藍男要，足見李女將他人婚姻視為兒戲，藍妻更因此堅決「告到底」。

即使李女白皙的臉蛋上，張著一雙無辜大眼，「大又圓」的好身材在桃紅色短T若隱若現，但在這場「女人的戰爭」中，可不會有人因此對她留情，在連番問罪下，她也只能黯然認罪，落寞地回答，「我沒話說了」。北院10月21日判李女賠償50萬元。

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