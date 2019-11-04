快訊／傳性騷擾學姐黃瀞瑩！北市府顧問劉嘉仁請辭獲准

▲學姐黃瀞瑩、市府顧問劉嘉仁。（組合圖／記者湯興漢、李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市政府副發言人黃瀞瑩驚傳碰上職場性騷擾！今年8月被延攬進市府的顧問劉嘉仁，多次藉職務之便，把黃瀞瑩找到辦公室裡「閉門密談」，甚至瘋傳訊息，讓黃不堪其擾。對此，北市府副發言人戴于文證實，劉嘉仁4日接近中午時口頭請辭，市長柯文哲尊重他的選擇。

戴于文表示，劉嘉仁請辭顧問獲准，至於要不要回聯醫，就看總院長以及他個人的意願，劉嘉仁認為對家裡、團隊有困擾，因此請辭接受調查，今天進辦公室打包東西，不過還需要一兩天跑離職程序。

劉嘉仁也發出聲明回應，強調「對於我的清白，我深具信心，所以為了避免更多的指涉，我於今早主動向市長提出辭呈，並期待調查作業完成，報告提出的那一刻到來」。

劉嘉仁聲明全文如下：

[本人劉嘉仁已提出辭呈，以示明志]



致社會各界與媒體朋友：

這段日子，引發社會紛擾，感到抱歉。

在進入市府體系之前，我在醫界從事社區醫療服務長達20年。協助醫療團隊一同照顧病患並勇於承擔。

在進入市府幾個月間，我認識到自己其實在工作上仍有需要學習的地方。我非常感謝這段時日大家對我的關心。特別謝謝柯市長，在第一時間同意我提出獨立調查的要求，對於我的清白，我深具信心。所以為了避免更多的指涉，我於今早主動向市長提出辭呈，並期待調查作業完成，報告提出的那一刻到來。

衷心期盼一切回歸調查機制。長年的服務經驗，我的工作總是與在社會中的弱勢站在一起。為這片土地的公共服務，是我的歸屬。我將繼續努力。

請大家給予調查團隊一個獨立公平的評議空間。

我與各位一樣，靜候真相的到來。

謝謝。

劉嘉仁

2019年11月4日

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