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中港澳缺席世界飛安高峰會　王國材：ICAO大咖國家都會來

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▲▼交通部政次王國材率團西雅圖，邀各國參與明年台北世界飛安高峰會。（圖／航發會提供）

▲世界飛安高峰會11月將在台北舉行，交通部政次王國材去年率團西雅圖，邀各國參與。（圖／航發會提供）

記者賴文萱／台北報導

2019世界飛安高峰會11月4日至6日首度在台舉辦，是歷年來在台灣舉辦的最大國際民航盛會，不過，傳出中國大陸抵制出席。交通部政務次長兼航發會董事長王國材上午在立法院交通委員會指出，過去中國、港澳約有10位左右的人員會報名參加，這次確實沒有，但重要的是，幾個ICAO大咖國家，包含飛機製造大國，美國、法國、巴西、加拿大等都會來參加。

今年世界飛安高峰會將在台灣舉行，去年王國材組成台灣代表團赴西雅圖接棒，當時向各國喊話，台灣有濃厚的人情味與迷人的風土民情，歡迎全世界飛安專家、學者、航空產業相關人員，到台灣參加會議。不過，因為政治因素影響，截至目前中、港、澳沒有單位直接報名，僅有來自外國報名的2名中國人，一位代表波音，另一位代表GE，另外，來自國外的民間公司則也有2名香港人。

請繼續往下閱讀...

▲▼交通部政次王國材率團西雅圖，邀各國參與明年台北世界飛安高峰會。（圖／航發會提供）

▲王國材說，世界飛安高峰會將首度在台灣舉辦，期待與全球航空界精英，共同研討重要飛安課題。（圖／航發會提供）

王國材說，初步統計現在有30幾個國家，約350位專業人員會來參加，過去中國大陸通常會有10位左右人員參加，這次不知道他們怎麼想，不過最重要是說，今年幾個ICAO參與大國、飛機製造大國，如美國、法國、巴西、加拿大等的國家都會來參加。

他也說，這次會議是有關飛安專業知識的分享，無關誰有沒有來參加，只要對飛安重視、願意分享經驗，都可以在這個平台做分享。

去年航發會預估，這次會議預期將有來自50個國家，逾400名國際飛安專家來台參加會議，會是歷年來在台灣舉辦的最大國際民航盛會。

世界飛安基金會於每年第四季舉辦世界飛安高峰會，至今有71年，為全世界最盛大的飛安會議之一。明年的會議仍以強化飛安為主軸，討論的議題涵蓋安全、人員訓練、管理策略、實用方案到人為因素等，屆時將有國際飛安專家發表演說，並與官方、國籍航空飛安主管探討飛安議題，力求提升飛安與促進國際交流。

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