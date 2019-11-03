不讓你抄襲！台師大、台大祭新規「論文要公開」、「增代寫罰則」

▲台大也增列代寫罰則。（圖／資料照）



記者許展溢／台北報導

為防論文抄襲，台灣師範大學今（3日）指出，10月31日教務會議修正通過研究生學位考試辦法，日後碩博士學位的論文取得，一定要「公開」論文內容。台灣大學表示，教務會議也修正草案，增加學生代寫論文的懲處規定。

根據台師大提供的研究生學位考試辦法全文，清楚指出，這學期開始要取得碩博士學位者的論文、書面報告、技術報告或專業實務報告，是可以經校方連同電子檔，送給國家圖書館保存外，並應提供公眾在國家圖書館內閱覽紙本，或透過獨立設備讀取電子資料檔。

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▲台師大學教務會議修正通過研究生學位考試辦法，碩博士學位論文取得，一定要「公開」論文。（圖／台灣師範大學提供）



台師大表示，學生交出論文前，必須先透過Turnitin學術論文原創性比對系統，檢查和其他論文等文章的比例是否重複，再由老師簽名。台師大強調，此以上規定很清楚，目的是「比較不會有抄襲情形」。

台大指出，在學則中明文訂定罰則，經教務會議通過、校務會議報告，在10月30日公告，增訂附則（第五篇）第八十八條：學生涉及代寫（製）或引誘代寫（製）論文、作品、成就證明、書面報告、技術 報告、專業實務報告等違反學術倫理，經查屬實，視情節輕重予以懲處。台大強調，此次學則修訂是要讓學生了解代寫論文是重大的學術倫理問題，並回應教育部新修訂的學位授予法。

教育部表示，依新修訂的學位授予法，只要引誘代寫、實際代寫論文，最低罰30萬元，最高罰100萬元。目前裁罰案件1件，為全國考訊股份有限公司，裁罰金額新台幣60萬元。

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