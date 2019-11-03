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新竹虐貓閻王有同夥！骨折貓包完繼續虐　網懸賞10萬獎金要抓人

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記者陳凱力／新竹報導

新竹地區10月底爆出慘無人道的虐死9貓案！一名彭姓男子利用領養、撿拾幼貓的方式，順利逃脫植晶片、寵登的紀錄而領養了9隻小貓，彭男以鐵鍋砸頭、鹽灑傷口、螺絲起子穿掌等方式虐待幼貓，慘忍的手段，簡直令人髮指。雖然彭男神隱2天後主動投案，但現在卻再傳出還有「虐貓群組」在逃，也讓網友們拳頭都硬了，氣得自掏腰包要祭出懸賞10萬的高額獎金，揪出這些群組內的同夥。

▲▼新竹「虐貓閻王」神隱2天到案！害9命藏上百血腥檔案　網肉搜逼他躲警局。（圖／記者陳凱力攝）

▲有民眾檢舉，彭男有「志趣相同」的好友，一起組成一個「虐貓群組」。（圖／記者陳凱力攝）

據了解，彭男過去並無虐待動物前科，他自稱，在2019年開始，陸續撿拾1隻浪貓、在新竹花市中途之家「韋琳」領養2隻貓、向不同的愛媽愛爸分別各領養1隻貓、以及動保所領養4隻貓等共9隻貓，但由於所領養的皆為幼貓，因此並無寵登或晶片，在他的名下寵登資料，竟然只有「1隻貓」被登記在案，彭男熟悉領養流程，更清楚哪些送養單位不會主動或認真追蹤的漏洞，藉著領養漏洞毫無顧忌，在短短半年內就入手了9隻幼貓。

彭男以殘忍虐貓為樂，不止將虐貓過程拍下來存雲端，有網友經由獸醫系統更發現，彭男經常帶著骨折或傷重的幼貓就醫，但卻只讓醫生進行簡單包紮就把小貓帶回，影片中也的確看到被虐待的小貓還纏著紗布，網友們懷疑，彭男只把小貓簡單包紮就帶回繼續虐，似乎是以此為享受。

▲虐貓、新竹、邵柏虎。（圖／翻攝邵柏虎臉書）

▲動保志工邵柏虎懸賞10萬元獎金，要揪出虐貓群組內的共犯。（圖／翻攝邵柏虎臉書）

由於彭男專挑小貓活活虐待致死，除了動保人憤怒，更多網友也擔心，「專挑小貓，越虐膽子越大，會不會之後換成虐小孩？」彭男的變態行徑，也讓家長們心中警鈴大響，深怕彭男只是社會上的冰山一角。

果然沒多久，就有民眾檢舉，彭男有「志趣相同」的好友，一起組成一個「虐貓群組」。據悉，彭男落網後群組內人人自危，瞬間鳥獸散，因此除了警方、動保所要深入調查外，更有熱心網友提供10萬元的高額獎金，要請網友幫忙一起揪出虐貓變態。

提供10萬獎金的動保志工邵柏虎說，「只要誰提供更有利的證據給本人，抓出彭以外的殺貓群組共犯，不囉嗦！直接十萬元緝兇獎金奉送！」，同時，他也歡迎其他群組同夥，轉當污點證人，更揚言「我能護你的安全及全程保密，資料我會直接提供給偵查隊，更歡迎彭本人來指證！」、「放心，我絕對不會打你，毛孩子是我們的好夥伴，不喜歡不開心沒關係，但我們沒人有資格傷害牠們！正義會遲到，但永遠不缺席。」

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