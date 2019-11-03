出席東協會議打造區域經濟一體化　李克強訪泰推RCEP談判

▲李克強訪問泰國。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國務院總理李克強2日抵達泰國展開訪問，外界推測，李克強此行的重要任務包括促進「區域全面經濟夥伴關係協定」（RECP）的談判，以早日達成協定有利於維護經濟全球化和自由貿易，實現各國互利共贏，緩解當前主要經濟體保護主義和單邊主義政策對世界經濟帶來的不利影響。

《新華社》報導，李克強2日晚間應泰王國總理巴育邀請抵達曼谷，出席第22次中國－東協（10+1）領導人會議、第22次東協與中日韓（10+3）領導人會議和第14屆東亞峰會（EAS），並對泰國進行正式訪問。

李克強表示，中方期待東亞合作領導人係列會議聚焦務實合作、聚焦多邊主義和自由貿易、聚焦對話協商，維護地區和平穩定，支持地區國家發展經濟、改善民生，打造更高水平的區域經濟一體化，推動東亞合作取得更大發展。

於此之前，李克強2日在泰國主流媒體發表署名文章強調，「當前，世界經濟下行壓力持續加大，保護主義、單邊主義抬頭，給東亞的發展帶來了新挑戰。如何防範抵禦風險，保持經濟增長，深化互利合作，增進人民福祉，是我們需要思考的問題。」

中國駐東盟大使黃溪連日前接受《新華社》報導時曾表示，RCEP對於促進亞太地區貿易發展和全球經貿增長，維護自由、開放、包容和基於規則的多邊貿易體制，創造有利於貿易投資發展的區域政策環境至關重要。

黃溪連指出，中方高度重視RCEP談判，積極發揮建設性作用，堅定支持東盟在談判中的核心地位，秉持互利共贏的原則參與談判，得到各方高度評價。

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