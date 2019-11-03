他精神病發送醫肚子裡「亮亮兩塊」　手術取出70個刀片

▲揭陽一名病人體內找到70支刀片。（圖／翻攝自《揭陽民生熱線》微信公眾號）

記者馬叔安／綜合報導

日前在廣東揭陽市一名病患精神疾病發作，送醫之後發現其腹部內有金屬異物，然而病人沒有任何的症狀與疼痛感，想不到經過手術之後，居然在病人的體內取出70塊刀片。醫生提醒，精神病人吞食異物的情況偶有發生，監護人應該加強對病人的照管，避免意外發生。

《揭陽民生熱線》微信公眾號報導，10月29日凌晨1點多，揭陽市第三人民醫院外二科接收了一位病人。據家屬介紹，病人當晚精神病發作，帶到當地醫院檢查後，發現腹部有異物。

病人入院後，醫生又為病人作了進一步檢查，結果仍然顯示腹部有異物，但病人卻沒有明顯的症狀。醫生哪裡不舒服，病人都說沒有，其腹部也比較軟，沒有壓痛感，但從X光照中可以看到其體內有兩塊6、7公分的異物。

▲揭陽一名病人體內找到70支刀片。（圖／翻攝自《揭陽民生熱線》微信公眾號）

醫生在當天中午為病人進行手術，本來以為只是取兩塊金屬片，但術中探查時醫生震驚了，病人腹部藏的是美工刀片，而且越查越多，整個手術過程就像進行一場驚險的「魔術」表演。

醫生表示，光是在迴腸回盲瓣1.5米的地方探查到第一塊異物殘留處，做了小切口取出來，第一處大概就有32塊刀片，最終醫生總共從病人腹中取出的刀片多達70塊，所幸沒有再傳出有其他異物遺留體內。

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