日埼玉火警「就在高速公路旁」　黑煙竄天…行車駕駛視線一片霧

【火事】埼玉県三郷市早稲田 武蔵野線 新三郷駅～三郷駅間で爆発を伴う大規模火災 黒煙上がる11/3 - NAVER まとめ https://t.co/gaUy9XpiKE pic.twitter.com/OWbfEYdQbY— Gフォトまる (@ajsaibottt) November 3, 2019
記者林瑩真／編譯
日本埼玉縣三鄉市一棟建築物在3日上午莫名起火，現場黑煙竄天，幾乎影響一旁的常磐高速公路，附近還有住宅、學校及大型商業設施。
綜合日媒報導，起火的建築物位於三鄉市彦成5丁目，正好就是常磐高速公路的旁邊。建築物雖然沒有竄出大火，但黑煙不斷從窗戶冒出、一路升高，已經影響常磐高速公路行進車輛的視線，相當危險。
埼玉県三郷市火災！なう pic.twitter.com/eCP0d7rvey— ゴールドた☆ぬ (@5HlRIXWH6wG2Bs8) November 3, 2019
消防人員接獲通報趕到現場，正在撲滅火勢，目前尚未有傷亡消息傳出。報導指出，從高空畫面來看，建築物的2樓屋頂已經被燒落，隱約能從建築物中看見火勢，消防人員也在建築物周圍灑水，避免二次火災。
建物火災 黒煙が高く上がる けが人の情報なし 埼玉 三郷 #nhk_news https://t.co/A7s4t3vafn— NHKニュース (@nhk_news) November 3, 2019