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消防隊員拿叉子吃午餐！手抖原因曝光惹哭網友：有你們才有平安的我們

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▲▼消防隊（圖／免費圖庫pxhere）

▲上海消防員拿叉子吃飯原因讓網友超心疼。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者柯振中／綜合報導

消防員時常面臨生死存亡的挑戰，各國的消防員面臨災難時，通常都是用命去拚搏。大陸社群網站「微博」近日流傳著一段「消防員用叉子吃飯」的影片，用叉子的原因曝光後，讓許多網友超級心疼，紛紛致敬「知道真相的我，眼淚掉下來…。」

據了解，這段影片是在上海黃埔消防車站中隊拍攝的，用鐵叉子吃飯是該消防隊的傳統，影片一貼出，立刻引起許多討論。

▼上海消防員拿叉子吃飯，原因曝光惹哭網友。（圖／翻攝微博）

▲▼上海消防員拿叉子吃飯，原因曝光惹哭網友。（圖／翻攝微博）

陸媒採訪後發現，原來是該組消防隊為了在必要時刻能夠順利執行任務，平時的體能訓練就遠高於其他分隊，導致用餐時手會止不住顫抖，沒有辦法用筷子夾菜，才用叉子吃飯。

許多大陸網友看完後，紛紛心疼致敬，「辛苦了，向消防員致敬」、「辛苦了，有點心疼他們」、「保護好自己就是保護好他們」、「最每年滑奉獻給最美逆行的工作。致敬消防員」、「消防員真的是什麼都會幹，救火、救小動物、抗洪……萬能的消防員」、「訓練不僅是為了救人，還是為了能讓消防戰士們在救完人以後可以平安回來。向消防員致敬」、「致敬全體消防員，感謝你們，有你們才有平安的我們」。

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