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連千毅遭爆「看電視坐爽監」！高雄看守所發函6院檢機關要求釋疑

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▲▼高雄警方北上中和帶回連千毅帶回偵訊。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲連千毅被逮後仍不改高調作風，還爆出爽監風波。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

網紅連千毅在高雄掀起直播主之亂，入監後仍被爆出爽吃滷味、還自掏腰包花了3200元買了掌上型電視機，引發高雄地檢署高度重視，檢方還一度直指要「依法究辦」。對此，高雄看守所也發函到6個院檢機關，盼司法單位能就遭到羈押禁見的被告是否能觀看電視、報紙等作出明確答覆。

連千毅在入監後於10月上旬遭到媒體踢爆，在押生活十分愜意，不但有滷味可吃，還花了3200元購買掌上型電視機觀看，因此對於媒體報導相關案情均能夠即時掌握。爽監生活曝光後，矯正署也急忙澄清，直指滷味是當天提供給收容人的餐食；而電視部分，依規定基於保障被告人權、及無罪推定原則，除非有特別註明，否則不會限制被告看電視、聽廣播，而該部電視機則是連千毅透過合法管道自費購得，並無不法。

但對於這一說法，高雄地檢署似乎不太能接受，襄閱主任檢察官曾靖雅當時表示，「將請承辦檢察官查一下！」還有檢方指出，倘若真有其事，恐怕有圖利、瀆職問題，後續將會依法究責。由於連千毅入監後若能透過電視觀看新聞，即可得知檢方查辦其所售物品為假貨等訊息，後續恐有串證疑慮，因此引發外界議論，直到檢方去文看守所，禁止連接觸新聞訊息後整起事件才暫告段落。

但高雄看守所為釐清相關規定，日前特發函到高雄高分院、高雄高分檢、高雄地院、高雄地檢署、橋頭地院、橋頭地檢署等6院檢機關，盼能針對遭羈押禁見的被告能否觀看電視、報紙作出明確回覆。

高雄地院稍早也回應，對此法務部日前邀集司法院、矯正署及檢察機關代表，開會研商相關處理流程。

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