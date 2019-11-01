俄州警方緝獲20公斤芬太尼　份量可殺死數千萬人！

▲芬太尼等鴉片類藥物，每年殺死數萬名美國人。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

《今日美國報》報導，美國俄亥俄州的聯邦、州和地方執法當局周三(30日)表示， ，該州西南部的執法機構日前進行了一次突擊行動，查獲多達44磅(約20公斤)的芬太尼，合成鴉片類藥物後，份量足以「殺死俄亥俄州所有人」數次。2018年，該州人口數量為1000多萬人。

報導指出，執法部門上述的突擊行動在上周進行，除了44磅的芬太尼外，警方還逮捕了3人，並查獲1500公克疑似安非他命、500公克疑似海洛英、數把槍支和3萬美元。

密西根州與俄亥俄州的國土安全調查幹員卡蘭德(Vance Callender)說：「44磅的芬太尼足夠殺死俄州所有人很多次了。」 據了解，3嫌犯被確認為31歲的戴維斯(Shamar Davis)、30歲的佛蘭克林(Anthony Franklin)以及37歲的傑克森(Grady Jackson)。他們將面臨涉嫌持有和意圖分銷44磅芬太尼、以及非法持有槍支等罪名的的起訴。

蒙哥馬利郡治安官(Montgomery County Sheriff)史特瑞克(Rob Streck)說：「這些毒品會摧毀人們的性命、破壞家庭和社區、並且加劇了暴力和經濟犯罪。」

美國「疾病控制和預防中心」最新資料顯示，俄亥俄州跟賓州、麻州、新罕布什夏州一樣，一直以來都是美國鴉片類藥物和芬太尼肆虐最嚴重的州之一。

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