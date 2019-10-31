太陽花學運依法驅離警賠111萬　侯友宜：政治不要干預司法

▲新北市長侯友宜。（資料照／新北市政府提供）

記者羅婉庭／新北報導

針對台北市政府警察局因被認為太陽花學運時暴力驅離學生，應賠14人111萬判決出爐，擁有警察背景的新北市長侯友宜31日總質詢後受訪表示，政治不要干預司法，讓司法警察好好地保護市民，嚴正執法。

侯友宜說，他是警察出身，尤其在第一線基層員警擔任過很多年，他過去一直堅持一個理念，就是給基層的員警嚴正執法，是捍衛司法正義一個非常重要的防線。

他表示，警察的第一線執法，有一定的標準、有一定的程序，要支持警察。記得「政治不要干預司法」，讓政治絕對不要去影響到第一線司法的嚴正執法態度，用這樣的方式，正義的力量以及司法有很清楚的界線，大家就可以遵循，所以政治不要干預司法，讓司法警察好好地保護市民，嚴正執法。

2014年3月18日台灣發生「太陽花學運」，抗議學生從立法院轉進行政院，事後爆發驅離濺血的事件。前台聯立委周倪安與29名民眾認為遭台北巿警局暴力驅離，向台北市政府、台北市政府警察局提國家賠償，台北地方法院30日下午5點一審宣判，判台北市警局應賠償周倪安等14人各10萬至20萬元不等，總金額超過百萬元，仍可上訴。

台北地院審理後，法官認為警察帶警械執行驅離勤務合法，但造成民眾受傷，手段違反比例原則，昨判決北市警局賠償周倪安等14人111萬1570元；另15人國賠求償駁回。