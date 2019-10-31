時代力量推囤屋稅修法　專家：恐懲罰房東、害到房客

▲高房價是近年來民眾亟待政府解決的問題之一。（圖／記者李毓康攝，以下同）



政治中心／綜合報導

高房價是近年來民眾亟待政府解決的問題之一，由時代力量立委黃國昌率先發難，提出《房屋稅條例》修正案，將自住宅稅率調低至1％，持有多戶則依數量累進稅率，最高可課徵10％。據了解，該修正案引發地方政府疑慮，除台北市以外的所有縣市皆反對，還遭評議為從台北看天下的「冷氣房決策」。

從時代力量提出之版本來看，將房屋稅從現有的1.2%調到2.4%，修法後將單一自住稅率可降低至1％，其餘依持有戶數累進稅率，超過７房者最多可課徵10％的稅率，透過稅制增加持有多房的成本，進而讓房子有機會被降價出售、出租或讓政府代管，活化空屋以改善台灣高房價問題。





全台21縣市反對 草案未因地制宜

據了解，該方案遭到除了台北市外，包含新北市的21個地方政府全數反對。不少地方政府擔憂，中南部縣市房屋多為單一自住，而現行法條已針對自住使用之房屋採輕稅原則，若是再調降自住稅率將對地方政府稅收影響甚鉅，總計全國每年將減少42億元。

其次，房產需求在各地不盡相同，比如大都會區內，因為有完整的大眾運輸系統、方便的生活機能與鄰近醫院等社會資源，房屋需求自然提高。但是在外移人口地區，許多到外地打拼的子女，繼承父母的原有住宅後，該老屋閒置沒有人住，卻因此被視為囤房炒作而提高稅收。如果未考量因鄉村凋零而淪為空屋的普遍事實，將成為打房政策下被錯殺的無辜對象。



囤房稅大刀一揮 恐使租金再飆高

雖然時代力量的方案受到台北市政府贊成，但是卻忽略在租屋市場中，若房東的持有成本增加，將直接把稅金轉嫁至租金上，到時政府所課徵的囤房稅收，並非懲罰至預期目標，而是連房都買不起的租屋族。台北市目前的房屋需求為全台最高，台北市若要提高囤房稅，必然使房價更高。

專業投資人蔡佑駿（Joe tsai)在臉書上分析，對市場上能提供大量租屋供給的屋主加稅，按照務實的經濟學概念，被課徵囤屋稅的屋主不會因此「做善事」賣房，反而會將稅金反映到房租上，一旦租金市場出現上揚趨勢，不管其餘房東有無被課徵新稅，皆會跟著漲房租，蔡佑駿（Joe Tsai）反問：「你覺得這是懲罰租屋者，還是幫助租屋者？」



打房仙丹？謹慎處理避免殃及無辜

縱使囤屋稅立意良善，但舉著「居住正義」大旗，在法條制定上若不通盤考量，非但不能抑制房價，還有可能引發基層反彈，造成無辜民眾的稅金與租金災難。囤屋稅由誰課？如何課徵？政策若是倉促上路，市場預期恐怕就會先引導房租全面提升，表面上，只影響相對少數的「富房東」，實際上，卻是成為影響整個社會的風險政策。

