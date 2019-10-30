浮報加班13小時多領2876元　台北市警巡官吐1.5萬換緩刑

▲李姓警員在大同分局、交通大隊期間浮報督導勤務時數，被法院判緩刑。（示意圖與本案無關／記者季相儒攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市警局李姓巡官，涉嫌虛報加班時數，被檢察官起訴認定溢領了13個小時，共2876元的加班費，涉嫌利用職務詐取財物罪，士林地院審理認為，本案犯罪金額低於5萬元，但李不僅自白犯罪，還主動繳回自認溢領的1萬5千多元，超出犯罪所得，因此給予2次減刑，判他徒刑1年10月，緩刑3年。褫奪公權1年。

李姓巡官畢業於中央警察大學行政警察學系，2016年間，任職於台北市大同分局，隔年7月起，調任台北市交通警察大隊，檢方起訴指控，他涉嫌在兩單位任職時，明知沒有執行督導勤務，卻虛偽填寫超勤時數，各9小時、4小時，因此多領了2876元的加班費。

全案經大同分局抽查督導情形時發現浮報加班時數問題，李坦承因剛到新職，對業務不熟悉，所以在辦公室處理其他業務，沒有時間去實際執行督導，怕將因此被懲處，所以虛報勤務時數，並主動繳回1萬5千多元的加班費，寫公文向服務單位致歉。

法官考量李沒有前科，月薪約6萬元，詐領的加班費金額不高，且從警經歷已累積153 次嘉獎、記功4 次，案發後已遭停職中沒有收入等情況，同意給予他2次減刑並且緩刑的機會。本案可上訴。

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