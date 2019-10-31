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雙連站小巷挖出「古圳」！內有活鱔魚＋土虱　居民：可能是霧裡薜圳支線

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▲▼ 雙連捷運站發現古圳。（圖／翻攝自圓山町臉書）

▲ 施工單位意外挖到疑似霧裡薜圳牛埔支線的古圳。（圖／翻攝自圓山町臉書，下同。）

實習記者許祐誠／採訪報導

臉書粉專「圓山町」30日指出，捷運雙連站巷道上週進行下水道工程時，意外挖到古圳道，水裡還有活鱔魚和土虱，而且比對日治時期的台北市地圖後發現，很有可能是霧裡薜圳牛埔支線！熱心里民施建邦表示，當古圳露出地面後，立刻喚起許多長輩的回憶，希望此處可以有如社區公園等未來規劃，也希望熟悉文史方面的人能出面協助考證。

施建邦表示，原本古圳上方是一條小巷道，道路呈現不規則形，多年來都沒有汽車經過，附近大多都是老磚房。「以前聽老一輩說過家門口有一條水圳」他說，當水圳露出之後，許多70至80歲的長輩們都相當興奮，年輕人則覺得很新鮮，而且水圳內不斷挖到鱔魚和土虱，代表此處是活水，以前很有可能用來灌溉。

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▲▼ 雙連捷運站發現古圳。（圖／翻攝自圓山町臉書）

▲▼ 許多民眾圍觀欣賞古圳，期間不斷挖出活鱔魚和土虱。

▲▼ 雙連捷運站發現古圳。（圖／翻攝自圓山町臉書）

他說，當發現古圳後，民安里里長羅孝英、陳炳甫議員的助理，以及熱心里民們馬上協調停工，並促成文化局、農田水利會和相關專家學者於28日前來會勘，只是會勘完沒有結果，文化局將協調下一次的會勘時間。由於工程有安全和衛生上的考量，相關單位也將繼續施工。對此，施建邦表示，下次會勘不知道要等多久，每天做一點都會破壞一點。

他說，參考公開的文史資料、老地圖以及請教文史相關朋友的意見後，此段水圳有可能是霧裡薜圳牛埔支圳的一段，如果真是古圳，或許可以像瑠公圳部分露出地段一樣，改造成社區公園，如果蓋成馬路相當可惜。因此，他希望有文史相關專家，可以出面協助考證，一同保護古圳的未來。

▲▼ 雙連捷運站發現古圳。（圖／翻攝自圓山町臉書）

▲ 舊台北市地圖顯示，霧裡薜圳牛埔支線正好經過這條小巷。

霧裡薜圳是台北市西側的人工水圳，於1724年雍正時期由墾戶著手興建，比知名的瑠公圳還早16年建造，只是後來資金短缺，由10名周姓人士合股七股後，工程才繼續建造，因此霧裡薜圳又稱為周七股圳。

圓山町指出，霧裡薜圳流經今天的木柵景美、公館、汀洲路和溫州街，之後便分成3條支線，其中第二條支線穿過師範大學後，一路向北連接到今天的林森公園一帶，並在牛埔分成向西的牛埔支線；由於日治時期雙連塘被填平，於是牛埔支線便利用舊埤塘作為支線溝圳通道，正好是此次工程的地點，所以才會引起里民們的注意。 

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關鍵字：

圓山町雙連捷運站古圳霧裡薜圳牛埔支線

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