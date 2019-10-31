果農父女「腳滑跌坎底」　4暖男「人力抬患爬泥巴路」搶救援

▲父女不慎果園滑落坎底 ，稚女求救橫山警救援脫困。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣一名果農帶著女兒巡視果園，在巡視時不慎與女兒跌落坡坎，經民眾向警方報案出動救援，派出所出動2名員警與1名鄉代、義警鄉民1人共計4人，小心翼翼前往坡坎底，在無擔架又濕滑的泥巴斜坡上，一步一步吃力的將流血的傷者抬至路面，最後將患者順利送上救護車載往醫院救治。

新竹縣警察局泰崗派出所28日下午三點半左右接獲報案，位於竹60線40.3K路旁果園，有遊客跌落坡崁在哀嚎。副所長彭俊賢得知後立即召集警員李政穎、義警江大偉分頭趕赴現場，只見十餘公尺深的坡坎底，已有鄉民2人在現場，警方除先通知救護車前來支援外，同時也緊急加入救援行列。

據了解，何姓果農(傷者)，當日攜女前往果園觀察水蜜桃成長情形，由於路旁斜坡濕滑，不慎與女兒同時滾落坡坎，因右膝遭樹枝割傷近十公分，鮮血直流無力攀爬求救，年僅十餘歲幼女(輕微擦傷)，一臉驚惶獨自爬上路面哭喊求救，經過大貨車司機發現後急向派出所報案。

2名員警一面安撫嚇壞的小女孩，請託現場1位鄉民代為看顧，便與義警鄉民1人共計4人，小心翼翼前往坡坎底，在無擔架又濕滑的泥巴斜坡上，一步一步吃力的將流血的傷者抬至路面，所幸此時救護車趕到，將何民與其女兒一起送至新竹馬偕醫院，泰崗所所長也以電話關心，目前傷者復原狀況良好，家屬亦非常感激橫山警方、義警及消防人員的及時救援。

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