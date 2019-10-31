蘋果公布最新財報優於預期　盤後股價上漲2%

▲蘋果CEO庫克（右二）對2019年Q4業績展望表現非常滿意。（圖／翻攝自Tim Cook／Twitter）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果公布2019年會計年度Q4財報，收入為640.4億美元，年增率1.8％；利潤為136.9億美元，衰退3％；每股盈餘達到3.03美元。今年雖然是庫克接任蘋果執行長8年多來，首見4季獲利都衰退的會計年度。不過，蘋果第 4 季獲利營收均超出華爾街分析師預期，加上蘋果對 2020 財年第 1 季營收展望超出預期，因而激勵蘋果盤後股價上漲近 2%。

蘋果執行長庫克談到2019會計年度Q4收益時表示：「因服務、可穿戴設備和iPad的加速擴展，且隨著客戶和評論對新一代iPhone的熱愛，我們在2019的會計年度取得了開創性的第四季最高營收。由於新款AirPods Pro首次亮相，對於即將上線的Apple TV + 我們也抱著高度期待，且擁有史以來最好的產品和服務陣容，對於這個假日的銷售量我們是非常樂觀的。」

蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）表示：「我們強勁的業務表現推動了創紀錄的第四季，使每股盈餘達到3.03美元，創紀錄的第四季營運現金流達到199億美元。我們還向股東返還超過210億美元，包括將近180億美元的股票回購以及35億美元的股息。」

▲Apple Inc.（AAPL）股價上漲2％。（圖／截自Yahoo Finance）

蘋果公布的財報與展望如下：



iPhone 營收：333.6 億美元

iPad營收：46.6億美元

Mac營收：69.9億美元

穿戴式設備營收：65.2 億美元

服務營收：125.1億美元

蘋果公司預估2020年Q1：

營收介於855~895億美元之間

毛利率在37.5％~38.5％之間

營運支出在96~98億美元之間

其他收入／（支出）為2億美元

稅率約為16.5％

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