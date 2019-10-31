快訊／美國亞特蘭大單引擎飛機撞房意外！　機上1人死亡

▲圖為與失事飛機同系列的Piper PA-28-236機型，非本文中失事飛機。（圖／翻攝自推特「The Airplane Mart）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國亞特蘭大一架2人駕駛的小飛機，於美東時間30日上午10點30分，意外撞進一處房屋，機上1人死亡。由於當時房屋內沒有人，因此目前未傳出其他傷亡。

根據CNN報導，美國聯邦航空管理局發言人貝爾琴（Kathleen Bergen）指出，一架「Piper PA-28」輕航機於喬治亞州迪卡桃樹機場（DeKalb-Peachtree）起飛，約莫10點30分時在亞特蘭大北部85洲際公路失控，撞進附近一棟2層樓民宅。

迪卡郡消防隊長班特利（Dion Bentley）表示，已知機上有2人，其中1人被證實死亡。他指出，撞擊當時屋內無人，目前無其他死亡。







