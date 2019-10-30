「再見，Flash」Google搜尋將不再支援Flash　忽略內容與停止建立索引

▲Adobe將於2020年12月31日停止更新和發行Flash Player。（圖／取自Adobe）

記者王曉敏／綜合外電報導

2017年7月25日，微軟（Microsoft）以時代的終結（The End of an Era）為題，宣布旗下瀏覽器自2020年起將不再支援Adobe Flash。日前Google也宣布，將於今年內停止支援Flash。

過去，Flash可說是無聊的靜態網頁上一個有趣的設置，它帶來了豐富的動畫、媒體與行動內容，並成功為許多內容創作者帶來啟發。截至2013年下半年，Flash Player在全球總共被下載了超過5億次。不過統計指出，隨著HTML5技術逐漸取代Flash，去年使用Flash的網站比例已下滑至5%。

Google工程經理Dong-Hwi Lee以「再見，Flash」為題撰文宣布，將在今年晚些時候停止支援Flash，若網頁內含有Flash內容，Google搜尋將會忽略該內容，也將停止為獨立的SWF檔案建立索引。不過近來採用Flash的網站比例大大下滑，Google認為此一變動對大多數使用者的影響不大。

隨著包括Safari、Chrome、Microsoft Edge、Internet Explorer 11及Firefox等瀏覽器開始陸續宣布棄用Flash預載，Adobe已於2017年7月25日宣布於2020年12月31日停止更新和發行Flash Player。

Dong-Hwi Lee在文末寫道：「Flash，你啟發了網站。現在，將由HTML5等其他網頁標準延續你的傳奇。」

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