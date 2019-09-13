為恭「雁行」足跡涵蓋全苗　推動分級醫療超過萬人受惠

▲為恭醫院透過院內自行開發的ＭＰＣ系統，與社區院所合作，共同推動分級醫療。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

為恭紀念醫院配合健保署北區業務組「分級醫療雁行計畫政策」，連結苗栗縣84家醫療院所合作成立「雁行醫療照護團隊」，並以「智能共照，民眾醫護」為主題，並示範說明發展Ｍｏｂｉｌｅ Ｐａｔｉｅｎｔ Ｃｈａｒｔ（ＭＰＣ）系統，藉著新科技與數位化將醫院流程、病歷與資料進行整合，以提升病患照護品質好處。

院長陳振文表示，為恭雁行醫療團隊有四大特色，包含推動分級醫療，落實雙向轉診、醫療資訊上雲端；社區合作推動健康促進，居家醫療 ；失智共照，記憶聯防等。並導入智慧醫療照護平台，建立門診及住院智慧共照服務，強化轉入意願及照護品質。

▲院長陳振文也親自講解「為恭雁行醫療團隊」的特點。（圖／記者黃孟珍攝）

陳振文強調，包含開發ＭＰＣ 行動醫療ＡＰＰ及「轉診共照ＡＰＰ」、「轉診動態ＡＰＰ」等系統，成為醫療垂直整合利器，可提升病人安全減少重覆檢驗及檢查及跨院就醫時病歷的完整性，減少不必要反覆檢查與醫療處置，利用資訊系統協助醫師提升服務效率。

中央健康保險署北區業務組張溫溫副組長表示，為恭醫院2019年上半年將穩定病患轉回合作院所就有943人次，居苗栗區醫院最高，且病情穩定後轉回社區院所就醫之比率居全國第1，透過院內新開發的ＭＰＣ系統及「轉診ＡＰＰ」，讓院內及轉診社區院所之醫師均可利用加密的行動裝置掌握病人醫療照護情形，病人聰明轉診不必擔心照護不連續的問題。