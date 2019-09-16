韓家軍最強菜販林佳新挑戰蔡其昌？　中市黨部：下周揭曉

▲韓家軍最強菜販林佳新（右）拜會主委顏文正。（圖／國民黨台中市黨部提供）

記者鄧木卿／台中報導

國民黨在台中市立委第一選區遲遲推不出人選挑戰現任立委蔡其昌，被稱為韓家軍最強菜販的林佳新，16日拜會國民黨台中市黨部主委顏文正，強烈表達參選意願，顏說，林務農出身，和韓國瑜家人有交情，日前陪韓到台中拜廟時，也得到紅黑派大力支持，他會循提名程序往上報，預計下周三中常會就會揭曉。

台中市立委第一選區（大甲、大安、外埔、梧棲和清水）現任立委是民進黨、立法院副院長蔡其昌，國民黨在台中8個選區的人選，幾乎都已經確定，這一選區原本徵召前陸委會副主委張顯耀，但張後來以家庭因素為由婉拒，如今又傳出林佳新要跳出來參選。

林佳新今天到國民黨台中市黨部拜會主委顏文正，兩人相談甚歡，顏文正表示，林佳新一直都在雲林西螺種菜、賣菜，和國民黨總統參選人韓國瑜及其妻子李佳芬都很熟，深得韓家人信任，因此被喻為韓家軍五虎將之一，他還說，林一周有4、5天都在台中和農民在一起，有時還會教導農民如何種菜。

顏文正說，他得知林佳新才37歲時，嚇了一大跳，從外表看來應該不止，可見長年在農地工作，風吹日曬，真正懂得基層民眾心聲，和韓國瑜一樣，都是最接地氣的參選人，此外，林日前陪同韓國瑜到海線參拜時，也得到紅、黑派大老張清堂、顏清標和鼓勵和支持，加上韓流效應，林有一搏的機會。

蔡其昌辦公室發言人蔡克斯表示，國民黨參選人一變再變，甚至都到最後一刻才遷戶籍，這對海線鄉親相當不尊重，相信鄉親自有公評，蔡其昌把「自己」當成對手，一步一腳印、腳踏實地，才能爭取鄉親認同。