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幕後／索羅門敲定北京150億金援　不顧8成民意反對！9月底與台斷交

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▲▼索國總理蘇嘉瓦瑞到機場迎接蔡英文。（圖／記者翁嫆琄攝）

▲蔡英文日前訪問索羅門群島，索國總理蘇嘉瓦瑞親自到機場迎接。（圖／資料照）

記者陶本和／台北報導

台灣與索羅門群島邦誼陷入極高危機，索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）要面對的，是國內8成反對與台斷的民意，以及台灣醫療與技術團撤出，進而可能產生的國內暴動風險；但是事實上，北京外交圈盛傳，他在8月時，已敲定來自北京約150億新台幣的金援，要在9月與我斷交，權威人士則認為，近期他眼見大限將至，加上美國副總統彭斯準備當面施壓，才會積極動作。

其實，在北京的外交圈早盛傳，在8月份時，索羅門組調查小組到北京，儘管對外宣稱一無所獲，但實際上敲定5億美元（約150億新台幣）的金援案，且為設定經費的使用項目，打算在9月結束前就與台灣斷交；而在媒體揭露後，涉外權威人士證實，已跟多國的相關單位進一步做了多方的確認。

但是這一局，並非中索台三方的拉扯而已，涉外人士說，從國際情勢來看，台灣並不是孤軍奮戰，美國、澳洲、日本等主要國家都高度涉入，「不只是台灣的外交事件，而是涉及多國的外交」，呈現了「團體戰」的格局，這也是繼瓜達康納爾戰役後，最大的戰略拉扯。

涉外人士表示，過去幾年來，大陸積極在中南美、太平洋地區經營，一部分原因除了針對台灣的外交打壓，更重要也是美國以及許多主要民主國家關切的，大陸將此佈局視為海外實力擴展的部署，包括在軍事層面，也成為這些國家的與區域的安全威脅。

據指出，好比在我與薩爾瓦多斷交時，就讓美方相當震驚，畢竟已侵犯號稱美方軍事部署的後花園，此舉也讓美方相當不滿；另外，在多米尼克設置大型雷達站，非洲的吉布地設置軍事基地等。

「人家去設雷達站，就在澳洲門口，也在島鏈的門口，以後轟六是不是可能直接飛夏威夷！」涉外人士說，這對其他國家而言，索國的爭奪戰，不是隨便開玩笑的事，更不是單純介入台灣的選舉而已，而是區域戰略的爭奪戰。

但是，在索羅門政府方面，其總理蘇嘉瓦瑞成為關鍵，他已經敲定與北京5億美元金援之下，同時得面對自己國內的輿論壓力。涉外人士說，索國民意上有8成反對與台灣斷交，在國會也有超過5成反對，「他害怕國會的抵制，默默動員把國會休會延到11月，就是害怕被倒閣。」

涉外人士說，接著索國假冒有派團到台灣做調查報告，又透過「The Island Sun News」放匿名消息，指稱台灣駐索羅門大使廖文哲涉賄絡索國官員，被視為干預內政，將要把他驅逐，「但事實上，這是假訊息，實情確認沒有此事」。

涉外權威人士表示，蘇嘉瓦瑞近來動作頻頻，眼看9月大限將至，國內反彈聲浪四起，「The Island Sun News」在臉書專頁的貼文下，留言罵聲不斷就可看出端倪；另外，索國政府也在擔心，如果台灣的醫療團、技術團撤出，民間已有醞釀人民暴動的濃厚氛圍。

其次，讓蘇嘉瓦瑞更急的，權威人士指出，在於本週六的聯合國大會，美國副總統彭斯要當面施壓勸阻，所以才會急著要在出國前，讓這件事木已成舟。

至於台灣的醫療團、技術團的影響力，涉外人士說，在索國當地耕耘最久，具有相當程度的影響力，而在國際上更是名列前茅；蘇嘉瓦瑞面對國內可能引起的暴動，只好趕緊找來大陸去年因黑心疫苗遭關閉的「吉林幫」，是希望可以跟台灣的醫療團隊無縫接軌，以避免國內暴動的可能。

在台灣政府當前能做的，只有竭盡全力鞏固邦誼，結合美國、日本與澳洲等主要民主國家的力量，而外交部次長徐斯儉也率團抵達索羅門，受到當地團體、其他政黨的歡迎跟高度支持。

▼外交部次長徐斯儉受到當地社團熱烈歡迎。（影／Youths Online Campaign - For Change Solomon Islands臉書）

 

▼索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）訪問台灣，總統蔡英文以隆重軍禮迎接。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文26日上午在國家兩廳院藝文廣場以軍禮歡迎索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）伉儷。（圖／總統府提供）

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