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郭明錤：iPhone 11預購優於預期　上調iPhone 11系列出貨量預估至7000萬-7500萬支

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▲▼iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max。（圖／記者邱倢芯攝）

▲iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max的玻璃背蓋採用霧面處理方式，看起來更有質感。（圖／記者邱倢芯攝）

記者陳心怡／綜合報導

天風國際證券分析師郭明錤在最新報告中指出，iPhone 11首個週末預購優於預期，第四季產業鏈可望穩定成長，並上調iPhone 11系列出貨量至7000萬-7500萬支 。

郭明錤指出，新色需求明顯較強，iPhone 11 Pro的暗夜綠色、iPhone 11的綠色與紫色，發貨日期均約需2-3週或更長，其他顏色平均發貨時間則在10天以內。但目前暗夜綠色的玻璃背蓋有生產問題，這也可能延後發貨時間。

郭明錤分析，高單價iPhone 11 Pro在美國市場需求高，相較之下，iPhone 11在美國市場需求乏善可陳。

相反地，iPhone 11在中國大陸市場需求較美國強勁，郭明錤認為對iPhone 6、iPhone 6S、iPhone 7使用者而言，iPhone 11是個好的更換選擇。

郭明錤認為，iPhone 11此次推出的價格，有望在面對華為強力競爭下，逐漸增加上調市佔率，出貨量從先前估計的6500萬-7000萬支上調至7000萬-7500萬支。

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