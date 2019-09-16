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iPhone 11預約銷量成長六成　蘋果經銷商：原因「四不一沒有」

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▲▼德誼數位總經理趙憶南。（圖／德誼數位提供）

▲德誼數位總經理趙憶南。（圖／德誼數位提供）

記者邱倢芯／台北報導

雖然iPhone 11系列手機在曝光前一直被外界詬病外型不甚美觀，甚至先前還被看衰今年銷量可能會不佳；不過此一情形在實機問世後大幅逆轉，甚至有人認為，iPhone 11系列可能會賣得很好，德誼數位總經理趙憶南指出，光是德誼今年的新機預約就較以往成長了六成，這是因為今年推出的iPhone擁有「四不一沒有」的優勢。

趙憶南所言的「四不」包括了上市時間不一樣、型號命名不一樣、顏色不一樣、鏡頭不一樣；而「沒有」則是沒有比較貴。

趙憶南指出，去年Apple也是推出了三款手機，不過較高階款的iPhone XS與iPhone XS Max上市時間較iPhone XR來得早，消費者會選擇觀望，等所有機款都上市後再決定購買；而今年蘋果的上市策略改變了，三款新品都將在9/20一同開賣，讓消費者能夠在第一時間就選出自己想要的手機。

而在「型號命名不一樣」方面，去年推出較平價版的蘋果手機iPhone XR，與今年的iPhone 11在命名邏輯上有很大的不同，這會使得消費者認為「11是新的」，驅動消費者購買。在顏色方面，今年跳脫了以往的保守色系，推出了紫色與綠色，這會讓消費者眼睛為之一亮。

「鏡頭不一樣」則是所有人最有感的改變，今年iPhone終於推出了三鏡頭手機，超廣角成為了這次最大的賣點。

趙憶南表示，今年的新機預約，iPhone 11就佔了整體的四成左右，其中以紫色預購數量最多，佔了iPhone 11預購三成，其次則為白色二成；高階機款iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max則是以特殊色夜幕綠預約比例最高，其次則是保守的太空黑。整來而言，今年德誼的iPhone新機預約比例較以往成長了六成。

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