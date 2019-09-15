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IDC：iPad mini在EMEA逆勢成長3.2個百分點　估iPhone11銷量降2.2%

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▲蘋果發表會七大訊息速覽：iPhone 11系列與Apple Watch 5亮相！。（圖／記者洪聖壹攝）

▲IDC預估蘋果推出的iPhone11不支援5G恐怕會影響銷量。（圖／記者洪聖壹攝）

記者余弦妙／綜合報導

在歐洲、中東與非洲（EMEA）市場中大多數的平板電腦目前都是呈現大幅下滑的情況，但蘋果的iPad出貨量卻是保持穩定，且今年Q2與去年2018年同期相比還逆勢成長3.2個百分點，此時平板電腦整體市場下滑11.7％。而IDC也指出，有部分消費者表示在等待5G型號，因此預估iPhone出貨量可能下降2.2％。

根據IDC報告指出，蘋果在EMEA平板電腦市場中的銷售量，今年Q2的銷售量為25.1%，與去年2018年同期的21.9%相比成長了3.2個百分比，雖然iPad mini並沒有加入Face ID的新功能，但消費者對於他的螢幕尺寸與攜帶便利性還是相當喜愛，並且有不少商業客戶將iPad mini廣泛的運用在餐廳點菜或倉庫管理庫存等用途。

蘋果雖然在銷量下滑的平板電腦市場中站穩腳步，但其實亞馬遜才是最大贏家，亞馬遜自家推出的Fire平板電腦系列，由於價格更實惠才50美元（約1500元台幣），其增長率高達53.7%。

IDC也預估，隨著第7代iPad的問世可能進一步推動銷售量，將入門級平板電腦的屏幕尺寸從9.7英寸提高到10.2英寸。低端設備也將首次獲得了智能鍵盤支援。

另外，IDC在7月份報告中指出，Q2 蘋果Mac出貨量增長了10％；另外，有部分消費者表示在等待5G型號，因此預估iPhone出貨量可能下降2.2％。

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