影／吳小哲傷後19天後首直播！　「遭斷四肢」淚崩哀嚎：好痛！對不起爸爸

記者葉國吏／綜合報導

直播主吳小哲遭包龍星直播台惡煞凌虐，造成四肢粉碎骨折，8月27日發生意外至今已經19天，吳小哲首度直播露面，面對鏡頭他聲淚俱下，直呼對不起父親。

▲吳小哲傷後19天首度直播。（圖／東森新聞提供）

吳小哲在醫院開直播，面對鏡頭先說「好痛」，透露現在傷勢「腳會一直抖」。吳小哲接著直接把鏡頭帶到腿部傷勢，可以看到吳小哲的腿部仍包著紗布，吳小哲同時謝謝粉絲，也很感謝全力出動的警察、朋友，如此才能順利找到他。

▲吳小哲雙腳還是包著紗布。（圖／東森新聞提供）

吳小哲透露現在要籌措百萬醫藥費、律師費，不管能不能籌到都很謝謝大家。吳小哲說完後便在鏡頭前痛哭，透露發生這起事情實在對不起父親，讓他如此擔心，也對不起粉絲。

吳小哲在影片中不斷透露傷口很痛、腳很痛，家人見狀就透露吳小哲可能要先休息，剛剛才打完針，但現在又開始痛，便結束直播。粉絲看到吳小哲傷勢如此嚴重，紛紛留言說「看了好難過喔！真的很不捨」、「路還很長，加油下去，堅持下去」。

▲直播主吳小哲傷勢照曝光。（圖／記者葉國吏翻攝）

回顧整起事件，在8月27日深夜吳小哲開直播時，突然遭到3名惡煞押走，發現時吳小哲已經重傷、手腳遭打斷。警方循線逮捕3惡煞，發現是另一直播團包龍星成員，並牽扯出2直播台的恩怨，3惡煞也遭收押禁見。

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