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郭台銘APP連署行不通　王金平偷跑28萬份不算數

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▲▼郭台銘拜會王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

▲鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

鴻海創辦人郭台銘預計在中秋連假結束後，前往中選會登記連署。原本郭陣營規劃用APP加速連署，但中選會表示，相關連署文件均須遵守法律規範，文件規範中最重要的就是連署書必須要附上連署人本人「國民身分證正面影本」加上「親筆簽名」，這些APP恐無法達成。

據了解，考量中選會現行紙本連署的作業形式太慢，郭台銘好友、聯電榮譽副董宣明智就主動協助郭陣營製作連署APP，讓民眾能以手機填寫，加速連署效率，這恰好也符合郭台銘一再強調的「科技化」。

中選會12日發布總統副總統選舉公告，9月13日到9月17日會受理被連署人登記，受理窗口位於台北市徐州路5號中選會3樓櫃台，中秋連假期間仍照常受理。

在受理連署登記後，9月18日就會公告被連署人是否符合規定，並同時發給連署人名冊及切結書格式，讓被連署人自行印製使用，最後於11月13日前會公告被連署人是否取得候選人登記資格。

針對外界關注的連署APP，中選會表示，文件規範中最重要的就是連署書必須要附上連署人本人「國民身分證正面影本」加上「親筆簽名」，這些APP恐無法達成。

至於前立法院長王金平支持者7月初就展開連署，傳出已有28萬連署書，中選會也指出，為了確保公平，一切要依照中選會18日公布的連署書正確格式，提前連署的恐不算數。

在連署登記進度部分，本名為「黃多玉」的「釋悟善禪師」在中秋節當天前往中選會登記，當場繳清100萬元保證金並為連署開始做準備，成為2020總統大選第一位登記連署人。

此外，上週曾在YouTube頻道上預告參選的「喜樂島聯盟」決策委員歐崇敬，以及曾參與今年台北市第二選區立委補選的陳源奇，都在中秋節當天也前往中選會領表。

根據規劃，中選會將在9月18日公告總統、副總統選舉的被連署人，被連署人須在45天內完成連署，也就是最晚11月2日前須繳交連署書；須有28萬384人以上連署，才可獲得總統大選門票。

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