解放軍「新型超輕重機槍」照片曝光　全槍重僅20公斤

▲中國軍網貼出超輕型12.7毫米機槍的照片。（圖／翻攝自中國軍網）



記者柯振中／綜合報導

大陸解放軍日前傳出「新型超輕重機槍」測試的消息。《中國軍網》6日釋出了一組照片，陸軍某基地的女性高級工程師黃雪鷹正在指導戰友使用一款新型機槍；而這款機槍很有可能是新型的「超輕型12.7毫米機槍」，全槍總重很有可能只有20公斤，是目前世界上最輕的12.7毫米機槍系統。

《中國軍網》6日釋出的照片中，黃雪鷹正在指導戰友，使用從未露面的新型重機槍打靶，雖然這款機槍的構造類似89式重機槍（大陸軍方研發的12.7毫米口徑重機槍），但彈鏈盒、受彈機、機械瞄具與導氣結構等細節存在許多區別。

《觀察者網》軍事評論員表示，這款機槍是軍方正在測試的大口徑山地機槍，在89式機槍做到「全球最輕」的基礎上，進一步減輕重量，採用聚合物彈箱、新型複合材料，重量極有可能降到20公斤，比89式機槍還要少6公斤。

▼觀察者網評論員指出，這款機槍比89式機槍還要少6公斤。（圖／翻攝自中國軍網）



評論員指出，這款機槍採用機匣浮動式原理，在保持射速每分鐘360到400發的前提下，降低後座力，以大幅降低槍身重量，同時準確度、後座力槍口位移的影響也不會比89式機槍還差。

評論員說明，這款新型機槍還會配置新型的光學瞄具，很可能帶有簡易火控系統，進一步提升機槍系統的戰鬥力。他指出，如果這款機槍裝配給步兵連，取代89式機槍，步兵連將得到超越敵人的遠程射擊能力。