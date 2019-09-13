時序入秋溫差大　動保處呼籲做好溫度控制防範「禽」事勿鬆懈

▲台南市動保處持續進行禽流感主動採樣送驗，已完成4場採樣監測，檢驗結果均合格。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



現在時序已進入秋季，早晚溫差大且還有颱風影響等情況，台南市動保處呼籲養禽業者，應做好養禽場溫度控制，並加強生物安全防疫措施，避免禽流感病原乘隙而入。

動保處表示，禽場生物安全為防治疫病最重要之基本功，雖然是每天的例行工作，但仍勿鬆懈，才能確實降低疾病發生。目前外縣市仍有禽流感疫情發生，顯示病毒仍存在環境中，為了不讓保毒的鴨隻成為傳播源，動保處持續進行禽流感主動採樣送驗，於8月20日至9月15日進行強化鴨隻禽流感採樣監測工作，台南市已完成4場採樣監測，檢驗結果均合格，惟有透過主動監測採樣進行有效篩檢，阻絕傳播源散播而影響產業。

國內禽流感案例已不分季節呈現零星發生，全台今年迄今發生51場高病原性禽流感及屠宰場回溯15例，動保處吳名彬處長表示，台南迄今已1年無禽流感疫情發生，除了防疫單位積極推動各項防疫措施之外，有賴養禽業者的自主作為，做好消毒、疫病監控及飼養管理等，為了讓產業永續經營，養禽業者仍要謹慎防範勿鬆懈。

天氣轉涼正是候鳥南飛渡冬時節，禽場應持續加強生物安全防疫措施，落實人員車輛管制及進出車輛應澈底消毒，如為使禽舍通風良好，帆布拉起時應確實維護防鳥措施，以避免家禽與候（野）鳥接觸。動保處提醒，養禽業者應每日檢視自家養禽場內禽隻健康狀況，若有異常情形時，應立即通報動保處，切勿隱匿疫情造成禽流感病原擴散，動保處持續於禽場週邊公共區域進行消毒，請養禽業者同步於場內進行清潔消毒，以共同鏟除環境中禽流感病毒。