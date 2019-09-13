影／女學生公車上暈倒　其他乘客大喊：先送醫「上班不重要！」

記者蔡紹堅／綜合報導

江西南昌一名女子日前搭公車時突然暈倒，摔得頭破血流，司機馬上停車，過去扶人止血，一旁乘客見狀也對著司機大喊，「先送醫院！我們不急！上班不重要！」司機事後表示，當天車上有40多人，完全沒有人抱怨想下車，所以才能很快趕到醫院，沒耽誤到一分一秒送醫時間。

根據《澎湃新聞》報導，意外發生在11日上午7點半，當時站在門邊的女乘客突然暈倒，後腦著地，血流不止。司機葉賢貴見狀，立刻把車停在路邊，跟另一名乘客把人扶起來止血，同時聯繫救護車。

葉賢貴表示，事情發生突然，他現在想起來仍心有餘悸，但同時也很感動，「女乘客一暈倒，就有人過來幫忙止血，其他人看到了也說，可以先把車開去醫院，他們不急，上班沒所謂，不重要。」

葉賢貴指出，當天車上有40多個人，有坐著也有站著的，沒有一個人抱怨要先下車，所以可以快速送醫，沒耽誤到一分一秒，「我後來顧著開車，就是其他乘客在幫忙照顧，像是給她止血呀，給她餵早餐，止了血、吃過東西以後，情況好像就好多了。」

葉賢貴提到，到醫院後，有3個乘客陪著他一起把人送進去，「我們就在醫院陪著她，直到她的家人過來。她說是這幾天太累了，又有點感冒，還沒吃早飯。還好有乘客體諒跟幫忙，也慶幸公司有緊急情況培訓，不然如果在原地等救護車，時間上就會嚴重耽誤。」

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

▼女乘客突然暈倒。（圖／翻攝微博）