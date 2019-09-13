室內就是我的羽球場！　黃敏惠、羽球好手吳昶潤會議室開打　

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▲▼ 吳昶潤世界羽總世界壯年羽球錦標賽奪金。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義市長黃敏惠(圖中)表揚世界羽總世界壯年羽球錦標賽奪金吳昶潤(圖右)。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

中華代表隊在今年8月在波蘭 Katowice卡托維茲舉辦的2019「世界羽總世界壯年羽球錦標賽」勇獲2金2銀1銅。嘉義市羽球好手吳昶潤在該賽事中榮獲「50歲以上男子單打」項目金牌，嘉義市長黃敏惠接見6位代表隊選手並頒贈獎牌，更將會議室瞬間變身室內羽球場，由選手們展示羽球技巧，並與黃敏惠開心對打。

▲▼ 吳昶潤世界羽總世界壯年羽球錦標賽奪金。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 記者會會議室瞬間變身室內羽球場，黃敏惠、吳昶潤上場小試身手。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，運動選手要克服許多困難與壓力，以永不放棄的精神在世界的競技舞台上發光發熱。運動背後是許多的推手的共同的努力，而愛運動的人會培養比一般人具備更多能力與正向的特質，因此，體育教育非常重要，嘉義市要拚經濟，推動「運動經濟」更是運動產業是重要的一環。

▲▼ 吳昶潤世界羽總世界壯年羽球錦標賽奪金。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 世界羽總世界羽球錦標賽奪牌接受市府表揚。（圖／記者翁伊森翻攝）

中華民國羽球協會張國祚理事長指出，「世界羽總世界壯年羽球錦標賽」每2年舉辦1次，此屆參賽國家達到56國，有超過1500位以上選手參賽。而根據體育署初估，台灣羽球運動的人口數僅次於慢跑，羽球運動人口在這幾年人數更成長將近20%至30%。

今年有許多羽球活動與賽事在嘉義市舉辦，「羽球國家隊搖籃」之稱的合庫與土銀羽球夏令營都不約而同選在嘉義市舉辦，而後續諸羅山盃、福爾摩沙盃等賽事也將在嘉義登場。張理事長也說，未來期許能爭取亞洲壯年賽在嘉義市舉辦，讓「嘉義市成為羽球運動發展最重要的城市。」

吳昶潤談到，羽球是「隔著網子的紳士運動」，多次挫敗仍努力找出成功方法，今年達成跨齡三連霸，歷年共獲得4金2銀1銅，特別感謝自己的羽球啟蒙教練-嘉義市體育會羽球委員會總幹事賴茂松。

嘉義市體育會羽球委員會主任委員劉永安強調，在市府、羽委會及羽協各方的努力之下，今年在嘉義市舉辦第一次全國壯年羽球錦標賽暨國手選拔，為全國羽球好手提供發光發熱的舞台。羽委會將持續深耕在地羽球運動、運動人口的倍增、基層培訓等。

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