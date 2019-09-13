一次把8個人氣角色帶回家！日出茶太攜手宇宙明星BT21推出3款聯名周邊



▲BT21書籤磁鐵。（圖／六角國際提供，以下同）



記者黃士原／台北報導

BT21鐵粉看過來！六角國際旗下手搖茶飲品牌「日出茶太Chatime」與宇宙明星「BT21」打造吸睛週邊商品，9月12日起限量推出多款手搖飲設計杯款，以及限定商品集點活動，包含8個角色造型「BT21書籤磁鐵」、「BT21環保杯提袋」與「BT21運動隨手瓶」共3款超實用周邊商品，可以把擁有獨特魅力的八個人氣角色KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY、TATA、COOKY、VAN一次帶回家。





▲BT21手搖飲設計杯款。

日出茶太Chatime為慶祝宇宙明星「BT21」首度現身手搖飲品牌，也將於同步推出新品系列「紫玫瑰荔枝凍飲」及「紫芋鮮奶露」兩款吸睛盛品，搶先於信義威秀店開賣，門市更佈置了宇宙明星「BT21」大型立體拍照板，讓粉絲也能和飲料美美的打卡拍照。而日出茶太全門市則將於9月13日起進行新品販售與門市集點活動，凡消費45元可集一點，集滿點數加價購就可以輕鬆把超萌的週邊商品帶回家。





▲BT21環保杯提袋。

新品「紫玫瑰荔枝凍飲」將紫玫瑰與荔枝香氣融合優格的酸甜加入紫色蒟蒻晶球，帶出飲品清爽的多層次風味與口感，還有唯美紫色與粉色分層外觀；紫芋鮮奶露使用台灣在地紫心甘藷加上椰香與鮮乳的完美比例調和做基底，搭配小芋圓增添Q彈嚼勁，讓喜歡芋頭的消費者每一口都吃得到真材實料。