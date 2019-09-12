魏應充被控逃漏稅案判刑2年　最高法院撤銷發回

▲魏應充遭控逃漏稅案撤銷發回更審。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

前味全董事長魏應充，被檢方起訴指控逃漏稅2.1億餘元，台中高分院二審將他判刑2年、不得易科罰金。案經上訴，最高法院審理後，認為全案有必要找專家證人釐清、重新計算，因此12日將全案撤銷，發回台中高分院更審。

本案因彰化地檢署調查頂新油品案件時，發現頂新從2006年初至2012年底，疑似浮報成本、低報利潤，並將部分銷貨收入漏開發票，將沒開發票的收入存入魏應充開立的私人帳戶中。檢方統計，頂新7年間漏報營業收入高達7億3千餘萬元，而漏報營業稅、營利事業所得稅合計高達2億4800餘萬元。

檢方一開始給予魏應充緩起訴，但遭各界撻伐，台中高分檢撤銷緩起訴處分，發回彰化地檢重辦，彰檢因此對魏應充，以及公司會計人員陳錫勳2人，依照違反《商業會計法》等罪，提起公訴。

一審法院認定魏應充犯44罪，分別宣告6個月以下的刑度，均可易科罰金，合併執行有期徒刑3年，均可易科罰金，以3千元折算一日，等於可易科罰金328萬5000元。上訴二審後，台中高分院認為不宜過於輕縱，改認定魏應充犯7罪，並宣告有期徒刑2年、不得易科罰金。

案經上訴第三審，最高法院審理後，認為本案計算方式龐雜，應找專家證人前來計算、作證；另外二審在認定違反商會法時，事實理由均有矛盾，最高法院認為有必要重新釐清，因此撤銷二審判決，發回台中高分院更審。

頂新製油公司回應表示，民國95年至101年度間，相關人員依油脂產業行之有年的交易特性，未嚴格遵循會計及稅務法規，導致該7年間有5億多元的銷售額未繳納稅捐，造成國庫損失稅收6千多萬元，魏應充先生當時因擔任公司負責人遭起訴，案發後立刻要求公司導正會計帳務處理制度，並指示在第一時間依檢察與稅務機關指示，補繳4.2億元稅款與罰鍰，對本案所應負的責任均虛心檢討。

頂新製油公司表示，二審法院對於本案漏報的銷售額認定與事實有落差，且的確如最高法院所指，有「未傳喚專家證人調查、釐清，且適用法條錯誤」等情事，全案發回有助釐清事實。

