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「車神」醒了？接受幹細胞治療後　傳舒馬克恢復意識

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▲▼ 一級方程式（F1）「車神」舒馬克（Michael Schumacher）甦醒。（圖／路透社）

「車神」舒馬克是7屆F1年度總冠軍。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導電

6年前，德國「車神」舒馬克(Michael Schumacher)因為滑雪時發生意外，從此陷入昏迷。不過法媒近日報導，舒馬克身邊一名護士爆料說，他在巴黎「喬治龐畢度醫院」(Georges Pompidou hospital)接受幹細胞治療後，已恢復了意識。

《巴黎人報》(Le Parisien)報導，該醫院一名要求匿、自稱負責照顧舒馬克的護士透露，舒馬克可能顯現出一些復甦的跡象。她說：「我可以向你保證，他是有意識的。」

據報導，舒馬克是在本月9日(周一)被秘密送進「喬治龐畢度醫院」， 接受心血管外科醫生梅納謝(Philippe Menasche)的幹細胞手術治療。報導稱，舒馬克10日接受治療後，已於11日出院。

舒馬克的治療過程及身心狀態都被高度保密，他的隨行人員沒有對《巴黎人報》的報導發表任何評論，醫院方面同樣沒有就舒馬克的健康狀況發表任何聲明。

1969年1月3日出生的舒馬克是「一級方程式」(F1)賽車的7屆年度總冠軍。2013年12月29日，他在法國梅裡貝勒滑雪場滑雪時發生意外，不慎摔出滑雪道，頭部右側撞到岩石，儘管戴著頭盔，但仍造成他頭部重創。

自此之後，他一直在瑞士的家中療養，在家人嚴密保護下過著隱秘的生活。舒馬克的健康狀況只有妻子科琳娜、兩個孩子及最親密的親友清楚。科琳娜堅持對丈夫的病情保密，並要求身邊的人一律守口如瓶。如果有人洩露，她會毫不猶豫的跟他們絕交。

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