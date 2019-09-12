親人命危該插管嗎？網「不孝說」引論戰　他怒：去試試用管子呼吸、吃飯啊！

▲親人命危到底該不該插管急救，網友掀起兩面論戰。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／綜合報導

插管急救對於不少人來說是一個很兩難的抉擇，當親人命危時，到底是該繼續急救，還是放手讓他減輕痛苦？一名網友就在臉書《爆怨公社》寫出他的觀點，「插管硬救不叫盡孝，那叫做增加痛苦」。然而，這篇文章一出後，卻引發兩面論戰。

原PO發文表示，「我想簡單抱怨一下一個錯誤的概念，盡孝是什麼？插管硬救不叫盡孝，那叫做增加痛苦」，有人會認為，那是自己的親人，難道就該這樣放棄，「你不會有罪惡感嗎？」

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對此，原PO認為，「當然不會，拖在那邊不放手才該有罪惡感」。原PO繼續說道，若是有人認為他說錯的話，那大家可以自己體驗看看，「綁在輪椅或床上，把這個管子塞進去，用灌的吃飯，或用這個管子塞進氣管，不能講話只靠這個管子呼吸」。

這篇文章一出，立刻引發網友兩面論戰，有網友認為，當真的在面對那種狀況的時候，真的做不出放手的決定，「其實，真的很兩難...」、「話雖如此，但學會放手更難」、「當面對生離死別的時候，任何決定都是扎心的」。

然而，也有人認同原PO說法，「真的，那叫做折磨，要是我系系卡歸棄（死一死比較乾脆）」、「與其痛苦的活著不如痛快離去」、「在同意不過，如果真的不樂觀，勉強插管維持生命也是讓他更痛苦」。

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