「這車牌好眼熟…」鷹眼警缺席受獎典禮！停車場揪賊再破機車竊案

▲彰化分局員林所警員前往表揚大會途中破獲機車竊盜案。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、徐愷昕／彰化報導

彰化縣警察局今（11）日上午8時舉辦好人好事員警表揚大會，頒獎時發現3名受獎員警皆缺席活動，一問之下才得知，原來3人在前往授獎途中巧遇昨日民眾報案的失竊機車，發現當下立即下車逮人，成功順利破獲一起機車竊盜案。

今（11日）早彰化分局員林所警員黃駿勝、賴志騰及劉俊毅3人準備前往表揚大會，途中在行經大村鄉中山路與中興街口時，眼尖員警黃駿勝驚覺前方重機車牌號碼非常眼熟，腦中瞬間聯想起昨（10）日民眾報案遭竊機車的車牌號碼！發現當下，3名警員立刻下車前往盤查，駕駛贓車的蔡姓嫌犯見情況不對，隨即棄車加速逃逸，此時黃員等3人也追上前查緝，最終在中興街一處停車場內查獲躲藏的蔡嫌，順利再破一起機車竊盜案。

▲▼員警於停車場內查獲躲藏的蔡嫌。（圖／記者唐詠絮翻攝）

頒獎途中意外又破案，彰化縣警察局表示：「警員黃駿勝、賴志騰及劉俊毅3人行動迅速、反應機警，當機立斷逮捕機車竊盜犯，將民眾財產安全擺第一的表現實在值得嘉許」，而有關蔡嫌是否涉及其他案件，黃員等3人表示將持續擴大偵辦。

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