假司法官詐150萬存摺　ATM前才準備開領...就被抓了

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣警局新湖分局11日凌晨執行巡邏勤務時，發現一名男子形跡可疑在湖口農會前的提款機徘徊，員警上前盤查，男子神色慌張落跑，警方追逐500公尺左右才將男子逮捕，並順利保住被害人的150萬存款。警方呼籲，詐騙集團常假冒司法調查人員騙取存摺、印章進而盜領存款，若民眾接獲電話要求監管帳戶均屬詐騙行為，如有任何疑問，均可撥打165反詐騙專線或110報案。

▲男子藉著假司法官的名義向婦人詐取存摺、印章。（圖／記者陳凱力翻攝）



新湖分局11日2時許，巡邏警員李耿豪、羅璟賢執行勤務時，見車手阿豪(化名)於湖口農會前提款機行跡可疑，遂主動上前盤查，但阿豪神色慌張，竟趁機於盤查中脫逃，員警追逐約500公尺，才在忠孝郵局前將他逮捕，警方隨後更在阿豪身上查獲已提領的現金10萬元、被害人的提款卡及剩有140萬元存款的存摺。

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據了解，阿豪利用假司法調查人員的手段向被害人詐取存摺及印章，警方逮捕阿豪後也通知對方來取回財物，對於能追回150萬血汗錢，被害人開心的直向員警道謝。

警方呼籲，詐騙集團常假冒司法調查人員騙取存摺、印章進而盜領存款，若民眾接獲電話要求監管帳戶均屬詐騙行為，如有任何疑問，均可撥打165反詐騙專線或110報案。

▲婦人拿到被車手領出的10萬現金和剩餘存摺非常開心。（圖／記者陳凱力翻攝）