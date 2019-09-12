預算書露餡！高雄明年舉債高達64.2億　綠議員：韓國瑜說大話徹底破功

▲高雄市長韓國瑜選前曾喊出能解決高雄負債問題。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜上任前，提出對於高雄高達3千億負債的解決方法，甚至以「驚動外教，轟動武林」來形容，去年8月提議將太平島股票上市，來解決高雄的債務。事隔一年了，高雄市議員林智鴻表示，根據最新出爐的109年高雄市總預算案中，高雄明年舉債仍高達64.2億元，批「韓國瑜的說大話，徹底破功」。

▲高市議員林智鴻批韓國瑜109年舉債仍高達64.2億 。（圖／市議員林智鴻提供）

高雄負債3千多億居全國第一，林智鴻表示，「韓國瑜市長曾提出太平島挖石油的想法，甚至曾在直播中提出他有個方式，不需中央支持，就能還清高雄債務，解決財政窘境」。林智鴻12日拿出最新的高雄市總預算案，其中市長提出的還債新方法，僅要求各機關善用「減法原則」，評估支出項目必要性及適切性，以量入為出的方式籌編預算。

林智鴻舉前朝陳菊市長為例，「高雄市政府曾在106年達到零舉債，反觀韓市長不斷批評前朝舉債，如今自己也必須面對舉債的窘境。韓市長應該重新檢視自己的總預算，扣除不必要的支出，達到零舉債的目標。」

▲林智鴻批韓國瑜109年舉債仍高達64.2億 ，而且還債新方法，僅要求各機關善用「減法原則」。（圖／市議員林智鴻提供）