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對付空汙季見效！環署祭「差別費率調整」　去年秋冬汙染排放降8.4%

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▲▼ 台北地區霧霾空拍,新店市區,碧潭,霧霾,空汙,能見度不高。 （圖／記者湯興漢攝）

▲每年10月至隔年3月為空氣品質最差的季節。 （示意圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

每年10月至隔年3月是台灣空氣品質不良的季節，環保署今（11日）表示，為降低秋冬季節性空品不良情形，空汙季將啟動空汙費差別費率調整，以有效減少空氣汙染物排放。

環署空保處指出，差別費率機制是從106年10月開始推動，並結合中央與地方政府資源共同合作，請各汙染者配合啟動預為減排降載作為，並依實際監測的空氣品質惡化程度，執行不同等級的管制作為。

請繼續往下閱讀...

▲▼空汙季節啟動空汙費差別費率調整。（圖／環保署提供）

▲107年申報排放量減少1萬1874公噸。（圖／環保署提供）

空保處處長蔡孟裕表示，據空汙費硫氧化物（SOx）、氮氧化物（NOx）及揮發性有機物（VOCS）之申報統計，107年秋冬季節（第一季與第四季）的排放量較107年春夏季節（第二季與第三季）排放量減少1萬1874公噸，降低8.4%，主要排放減量來自電力業、石化業、鋼鐵業及水泥業。

由於每年10月至隔年3月為空汙季，空保處說明，因大氣混合層高度降低及東北季風增強，空氣品質受境外汙染物傳輸、境內排放不利擴散及紫外線大氣光化反應衍生之二次汙染物等多重來源影響，導致空氣品質較為不良。

▲▼台北市 大巨蛋 空氣品質 空汙 信義區豪宅 南山人壽大樓。（圖／記者屠惠剛攝）

▲環保署強調，將會持續檢討秋冬季節空汙減量管制作法。（示意圖／記者屠惠剛攝）

為更進一步提供秋冬季節性的排放減量誘因，環署指出，以經濟誘因方式，鼓勵公私場所在秋冬季節自願調整產能或提高防制設備操作妥善率，降低空汙季節的汙染排放，其減量措施包含改用低硫分燃料、天然氣或VOCS含量較低的原料、增設防制設備或提升防制設備效率、安排於秋冬季節時進行製程降載或設備歲修等作為。

蔡孟裕說，主要是要提醒各廠商空汙季到來，費率相比夏季將多3成，希望可以減少汙染排放。環保署強調，將會持續檢討秋冬季節空汙減量管制作法，配合排放標準及許可管理等行政管制作為，並強化經濟誘因策略，以降低空氣汙染對民眾健康衝擊。

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