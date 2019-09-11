9200條私菸塞爆府侍衛室「擬廢除改設祕勤局」　直接聽從總統命令

▲負責總統蔡英文維安勤務的侍衛室，近年來狀況不斷，總統府規劃成立祕勤局取代侍衛室。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

今年7月底爆發的私菸案，嚴重衝擊總統府及國安局形象，總統蔡英文曾為此公開道歉，國安局長彭勝竹、總統府侍衛長張捷也黯然下台。本刊掌握，為了扭轉負面形象，並解決特勤體系多頭馬車的亂象，總統府規劃裁撤現有的侍衛室，改成立「祕勤局」，希望讓特勤人員脫離國安及軍方系統管控，直接隸屬總統府，統一事權、就近監督，以杜絕層出不窮的違紀事件。

8月23日、私菸案爆發後一個月，台北地檢署火速偵查終結，以貪汙罪嫌起訴總統府侍衛室少校侍衛官吳宗憲、張恒嘉等13人，總統官邸警衛室少校侍衛官徐兆鋒等6人，則依違反《稅捐稽徵法》獲得緩起訴處分。

不只基層軍官受到法律追訴，私菸案也讓好幾位高階將官黯然下台。案發第一時間，國安局長彭勝竹請辭獲准，由退輔會主委邱國正接任；總統府侍衛室中將侍衛長張捷自請調職，參與購買香菸的總統官邸少將警衛主任林國欽、陳逸夫也被撤換，就有人私下調侃林、陳2人根本是「為買七星，抖掉星星」。

總統蔡英文也在臉書發文，對爆發私菸案表達歉意。她說，這些長期的弊端不論發生在哪個政黨執政時代，或經歷多少政府，「今天既然是我們執政，就會一肩扛起責任，查辦到底，釐清責任，讓弊端未來不再發生。」蔡總統也告訴特勤人員，「你們身負國家重任，必須有高度的責任感和榮譽感，之後必須痛定思痛，深刻反省，記取教訓，有錯就改，重新贏得社會的信賴。」



更多鏡週刊報導

【私菸催生祕勤局2】少將局長領軍 嚴選百名軍警精銳組總統鐵衛隊

【私菸催生祕勤局3】怕被打入冷宮 國安局硬擋祕勤局有私心

【私菸催生祕勤局4】「我的長官不是我的長官」 維安特勤出包都是they的錯