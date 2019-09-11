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家中毛孩抗拒洗澡！寵物美容師曝「吹整神器」讓貓、狗瞬間愛上享受

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▲台灣人養寵物比例高！飼主應從洗澡、毛髮吹整來關心毛孩子的肌膚健康。（攝影剪輯／東森新聞雲）

  生活中心／綜合報導

越來越多人喜歡養寵物，貓貓、狗狗的數目不斷成長，這也讓台灣寵物商機無限擴大！像是寄宿安親、行為訓練等課程五花八門，讓寵物服務產業大力升級，其中，「寵物美容」一職除了專業技能輔助，從洗澡、修髮到剃毛等互動過程，層層學問更加考驗毛孩子和美容師的信任關係，如果產生不舒服的經驗，未來可能埋下毛孩子抗拒的心態、配合度低也不容易擁有穩定情緒。因此，寵物美容師佳佳長期維持一個原則，慎選「工具」！她認為合適寵物使用的吹整器材能夠拉近與貓、狗的距離，走進毛孩子的心裏。

如何替愛犬、愛貓選擇合適的寵物美容工作坊？飼主通常是看評價，觀察美容師每一個用心打理的寵物照片或是挑選使用優質產品來為寵物打理的工作坊，靠「口碑」打聽前往理髮場所消費，卻常常誤踩地雷，經過兩三個小時大改造，原本期待家裡的寵物變成「狗界金城武」或「貓界林志玲」，但毛孩子不是被剪成阿呆狗、阿呆貓，就是心情大受影響，變得悶悶不樂！ 

▲▼ dyson 。（圖／dyson）

▲寵物美容師佳佳說，慎選「工具」幫寵物吹整，才能走入貓貓、狗狗的內心世界。(圖／取自影片，下同）

寵物美容師佳佳表示，大多數貓狗的皮膚屬於敏感型，加上台灣天氣非常多變，夏天高溫難耐、冬天濕冷空氣潮濕，每個季節交替都容易引發皮膚病的問題，例如急性濕疹、外寄生蟲病徵、反覆搔癢症狀通通找上門，原本情緒反應就不佳，如果吹整過程稍有疏忽，後果更麻煩。因此膚況較差寵物皮膚更需用心呵護，寵物美容師在工作過程就會特別小心，除了建議飼主日常就維持居住環境的乾爽和清潔，如果飼主要自己清理和剪毛，切記洗澡後一定要把毛髮吹乾、吹整齊，降低皮膚反覆感染細菌的情況。

因此接手寵物美容的工作之後，從洗澡、剪毛到吹整，每項使用的工具、產品讓佳佳都不敢大意，「 吹整過程中，風量、風溫、聲音，對他們來說都非常敏感！只有耐心加上使用合適的吹整工具才能夠讓寵物完全信任你。」

經過不斷測試和篩選，最後她愛用美髮界火紅的Dyson Supersonic™ 吹風機，快乾，設計握把久拿也不覺得吃力，不僅常年來受到造型師、明星名模的推崇。對於寵物美容師來說，他們一天需要照顧好幾隻寵物，有了Dyson Supersonic™ 吹風機，美容吹整過程不僅省力、省時，外加風速溫和舒服，長久下來就可以維持毛孩的皮膚健康、擄獲他們的心。  

▲▼ dyson 。（圖／dyson）

▲▼吹整過程中，風量、風溫、聲音對於貓貓、狗狗都非常敏感，低音頻的吹風機，在過程中能夠增加享受、減緩他們進行美容造型時的排斥感。

▲dyson。（圖／dyson）

為了讓毛小孩在洗澡、做造型時候不受到驚嚇，寵物美容師佳佳大讚，Dyson Supersonic™ 吹風機不僅有大風量能快速吹乾毛孩子茂密的毛髮，保持皮膚乾爽、降低敏感皮膚的發生機率，最重要的是智慧溫控科技設計，4段精密加熱控制，從28度C、60度C、80度C到100度C溫控，降低常態高溫帶來的不舒適，能夠避免近距離傷害肌膚，產生的負離子也能降低靜電反應，同時加強保護寵物毛髮，順著吹自然散發柔亮光澤。

另外，Dyson Supersonic™ 吹風機的28度C瞬間冷風功能也讓佳佳非常讚嘆，「一顆瞬間冷風的按鈕，適合用來幫寵物吹眼周附近的毛。」根據寵物美容師的實戰經驗，通常寵物再接受造型吹整時，最痛恨整理眼周，熱氣會使他們非常抗拒排斥，冷風卻能讓毛孩子乖乖享受美容過程，何況冷風鍵任何時候按住立即轉為冷風，放開就恢復原本溫度，使用起來方便、好操作。

▲dyson。（圖／dyson）

▲Dyson Supersonic™ 吹風機的28度C瞬間冷風功能，適合用來吹整毛孩子眼周的毛髮，近距離也不傷害肌膚。

寵物清潔身體務必打濕後再按摩全身，不少寵物報導指出，而狗狗、貓貓需要洗澡的頻率跟牠本身的毛質、生活環境、生活習慣及皮膚狀況有關，沒有硬性規則，如果飼主有不明白的疑問，可參考獸醫的建議。然而健康的皮膚才是不掉毛的關鍵，尤其洗澡、吹整應該是一種享受，用對方法、用對產品，貓貓狗狗才擁有穩定的心情接受服務，確保肌膚有強健的防禦能力，使毛髮組織正常穩定生長。

也來為家中毛孩準備一台吧，產品購買連結：https://ppt.cc/fAnnSx

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