《罪夢者》、《極道千金》、《彼岸之嫁》Netflix三大必追華流影集

這絕對是創舉：Netflix邀三位電影導演拍攝三個截然不同類型的劇集、由三個國際團隊拍攝，集結重量級的一線演員，分別在2019年10月31日推出《罪夢者》、《極道千金》（2019.12.06）以及《彼岸之嫁》（預計2020一月播出）。



光是看演員陣容和劇情簡介，已讓人迫不及待想立馬來追劇。



Netflix國際原創總監Erika North曾監製《通靈少女》，她認為台灣是個充滿能量的地方，有非常多目前幕後的優秀人才，Netflix的原則只有一個，就是找到好的故事、集結有才華的好手，讓全世界的人都能看到很棒的影集。

尤其是如果有好的故事題材和好的執行團隊，卻因為某些原因無法拍出來，能透過Netflix展現的話Netflix就願意提供一臂之力。



《罪夢者》導演陳映蓉、《極道千金》導演吳子雲以及《彼岸之嫁》導演何宇恆都說Netflix給了他們極大的自由度和空間，集結了：張孝全、賈靜雯、范曉萱、王柏傑、章立衡、周洺甫、許光漢…重量級主演的《罪夢者》，對於大家好奇他怎麼搞定這些演員的檔期和意願，導演陳映蓉說：《罪夢者》除了故事好，大家對於Netflix也很有信心，有些演員本來就會追Netflix的劇，有這樣的機會可以參與出演，當然不想錯過。



陳映蓉表示：Netflix願意打造華流原創劇集，身為創作者之一當然是要拿出最好的內容，華語是什麼、華流的DNA是什麼、透過Netflix的華流向世界打開一個文化內容交流的新篇章。《極道千金》導演吳子雲則期待在世界級的大平台上，把台灣獨特的事物讓更多人看到並且喜歡：像是關廟、武術館、台灣人講台灣話有多溜、甚至罵髒話是什麼樣子……

《彼岸之嫁》何宇恆則說：馬來西亞當地的劇集已經受到Netflix的刺激，改變了原本拍攝影集的做法，他們已經開始重新思考怎麼這個競爭的環境裡殺出一條血路，讓影集不要長、要有趣還有好玩，這次《彼岸之嫁》和不同國家的演員一起合作演出，不只合作愉快，也打破了以前的模式，讓華流成為一個可以被期待的能量。



眾所期待的三齣劇：

《罪夢者》

故事講述死刑犯阿全在獄中等待死刑的漫漫長日裡，聽聞自己的兒子遭到綁架，為了救回兒子及保護家人，阿全策劃逃出囚籠，卻發現自己身陷更危險的計謀之中。整段過程中，阿全不時會陷入半夢半醒的境界，他也將帶領觀眾一起踏上救贖之路。這是一部關於兄弟情、黑幫社會跟逃獄的故事，充滿人性與愛恨情仇的糾葛，讓所有參與演出的人直呼過癮。

全球首播：2019 年 10 月 31 日

導演：陳映蓉

編劇：陳映蓉

製作公司：IFA Media

主要演員：張孝全、賈靜雯、范曉萱、王柏傑、章立衡、周洺甫、許光漢

《極道千金》

描述一個從小在黑道爸爸庇蔭下長大的女孩安琪（劉奕兒飾演），長相甜美卻各性剽悍，因為喜歡上當紅巨星徐逸航（劉以豪飾），不顧老爸的反對，決定成為與徐逸航傳出緋聞的女星—凌雲的貼身保鑣，一心只希望與偶像近距離接觸，《極道千金》這部愛情喜劇的劇本是由導演吳子雲率領的編劇團隊共同操刀，在浪漫喜劇裡有出人意表的情節，還有很多屬於台灣在地的美感特色。

全球首播：2019 年 12月 6 日

導演：吳子雲

編劇：吳子雲

製作公司：MM2滿滿額娛樂

主要演員：劉以豪、劉奕兒、蔡詩韻、曹佑寧、張再興、黃仲崑、天心、洪言翔



《彼岸之嫁》

由來自好萊塢、馬來西亞與台灣等地的團隊操刀製作，紐約時報暢銷榜小說《鬼新娘》改編，《彼岸之嫁》故事設定於 1890 年殖民時期的麻六甲，女主角麗蘭面臨林氏望族所提出的一門不尋常婚約陷入進退維谷之境，他們意欲替過世的兒子與麗蘭舉行冥婚。若她不願意將後半生委於一個鬼魂，她的家族就可能被龐大的債務壓垮。一心想要逃離這樁陰魂不散婚約的麗蘭，卻發現自己被捲入一樁神祕謀殺以及陰陽兩界層層難解的事件，遠遠超過她的想像......。取景地點包括新山、檳城與怡保等地，故事充滿奇幻色彩，除了劇情曲折美術和影像也非常扣人心弦。

全球首播：2020 年 1 月

導演：本劇採用了雙導演加美劇編劇團隊的全新模式，雙導演是郭修篆和何宇恆。

主要編劇：吳凱毓

製作公司：吳慷仁、黃姵嘉、林路迪、田士廣

Netflix國際原創總監攜三部原創內容導演，一同暢聊作品創作歷程及初次與Netflix合作經驗及心得（由左至右為：《彼岸之嫁》導演何宇恆、《極道千金》導演吳子雲、《罪夢者》導演陳映蓉、Netflix國際原創總監Erika North)。Erika North表示，這是Netflix首次投資華語原創內容，而且非常榮幸與三位導演合作，把華語內容深厚的文化背景及不同敘事風格呈現在這三部獨特且精彩的作品中。



在陶晶瑩錄製 「Netflix真星話」特別節目，看劇照的上的表情符號，是不是能大概看出每部戲劇獨特的元素呢？

罪夢者

極道千金

彼岸之嫁

三部華流原創劇接受陶子陶晶瑩訪問

※編輯：Sep | 來源：netflix |

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