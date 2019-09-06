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原華映200移工6成5成功轉換雇主　移民署桃園站送關懷物資

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▲原華映200移工6成5成功轉換雇主

▲原華映200移工6成5成功轉換雇主。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

臺灣對外籍移工，真的非常友善！桃園市政府勞動局6日指出，因華映大量解僱而遭資遣的200名外籍移工，經該局提供勞雇仲三方面試媒合平台，已有6成5移工成功轉換雇主。另外，移民署桃園服務站也特別於中秋節前夕，和公益團體攜帶月餅、柚子、泡麵、餅乾及飲料等相關物資，前往安置處所，表達關懷慰問。

▲原華映200移工6成5成功轉換雇主

▲移民署桃園服務站和公益團體，前往安置處所關懷慰問安置的外籍移工。（圖／移民署桃園服務站提供）

勞動局表示，中華映管是於8月31日凌晨起內部先行斷電，並要求住在宿舍的移工於8月30日前搬離宿舍，其中受影響移工人數有200人，經市政府在8月30日緊急啟動安置作業後，而於6日在安置處所附近的平鎮工業區服務中心，提供勞雇仲三方面試媒合平台，參與的事業單位有華通、台灣山葉機車、嘉碩、群創、威欣利等紛紛釋放出職缺，更讓6成5移工成功轉換雇主。

移民署桃園市服務站主任林萬益表示，該站特別於中秋節前夕，與桃園市慈馨公益關懷協會葉星秀理事長及越南新住民陳氏花女士等人攜帶月餅、柚子、泡麵、餅乾及飲料等相關物資，一起前往該公司裁員200名移工的安置處所，表達關懷慰問之意。

此外，對於安置處所提供良好居住休閒環境，並發給每位移工愛心卡，提供移工抒寫自己的心願，並懸掛在希望之樹，藉以抒發心情，讓移工們感受到臺灣的溫暖及關懷。

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