人妻退伍與同袍同居　軍職老公崩潰！求償百萬判賠30萬

▲楊姓男子以其妻與其同袍交往過密，讓他精神飽受痛苦，請求100萬元撫慰金，法官判賠30萬元。 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

服務軍職的楊姓男子，以其服役軍職的妻子與其同袍交往過密，多次同遊、租屋同居，讓他飽受精神上莫大痛苦，向屏東地方法院請求兩人賠償撫慰金100萬元；法院審理時，楊妻與同袍表示，雖交往甚密但未發生性行為。法官認為，兩人交往縱未發生性關係，但已逾越一般社交行為的不正常往來，判決兩人要賠償30萬元。全案還可以再上訴。

楊姓男子起訴說，他和妻子於2012年12月間結婚，育有二名幼女，妻子和同袍前同在同一軍事機關服役。兩人於2018年3月起親密交往，二人多次共同出遊，甚至租屋同居，依經驗法則以觀，必已發生性行為；嗣二人於同年12月間退伍仍同居，造成其精神飽受有莫大痛苦，請求兩人賠償100萬元精神撫慰金。

法院審理，楊妻等兩人表示，確有交往，惟未發生性行為，且楊請求慰撫金數額容屬過高，無法接受。

法官調查，楊妻兩人，於2018年11月間接受其所任職軍事機關調查時表示，兩人於2018年年3月間開始交往，平日放假班時除參加餐敘外，也單獨一同外出，放假時有數次至外地出遊、逛街、約會、看電影等活動，並一起在外租屋，平日放假班晚上也會至租屋處休息，互動甚密等語，且知悉對方已婚。

法官在兩人通訊軟體中，發現有不少頭部互倚、身體相依、燦笑面對鏡頭等姿勢，另有兩人親吻臉頰等照片，背景有百貨公司、KTV 、露營營地等，認定他們兩人之間存有逾越朋友交遊等一般社交行為的不正常往來，甚而肌膚之親不問其等間有無性行為，行為均已逾社會一般通念所能容忍範圍，並達破壞婚姻共同生活圓滿安全及幸福程度，但依身分、地位、經濟能力等情節，以賠償30萬元為適當。