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超大雞腿＋4菜只要50元！「佛系便當」滿到蓋不住　顧客讚：天天吃都沒問題

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記者趙蔡州／綜合報導

「一星期連吃5天都沒問題！」花蓮縣有一間自助餐店主打超級佛系的價格，四菜一主食便當只要50元且份量超多，而且使用的食材也相當不錯，使得自助餐營業不到2年就在當地聲名大譟。自助餐老闆就說，現在經濟不景氣，用低價高品質提供給鄉親，希望大家用少少的錢就能吃的開心。

影片中可以看見，明明還沒有到用餐時間，自助餐店就已有不少客人，吧檯上食物琳瑯滿目，青菜、豆類、肉類及海鮮應有盡有，「四菜加一份主食」一律只要50元。打開裝好的便當盒一看，大雞腿幾乎占了2分之一，旁邊還有鴨血、豆干、玉米及豌豆，滿到蓋子都快合不起來，難怪居民都稱讚這間店太佛了。

▲▼佛系便當！四菜+大雞腿50元　滿足外食族小確幸。（圖／東森新聞）

請繼續往下閱讀...

▲4菜+主餐一律50元，自助餐「超佛系便當」滿到快蓋不住。（圖／東森新聞）

當地民眾都稱讚根本是佛系便當店，而其實自助餐老闆主業經營蔬果批發，所以可以拿到成本比較低的食材，不過扣除人事成本水電開銷，自助餐根本賺不到什麼錢，每月收支幾乎都是打平狀態。老闆就說，現在經濟不景氣，用低價高品質提供給鄉親，希望大家用少少的錢就能吃的開心。

▲▼佛系便當！四菜+大雞腿50元　滿足外食族小確幸。（圖／東森新聞）

▲老闆說，現在經濟不景氣，用低價高品質提供給鄉親，希望大家用少少的錢就能吃的開心。（圖／東森新聞）

自助餐的員工也透露，有時候會一口氣賣出100多個便當，最多紀錄的訂單有到200個，其中最夯的主菜就是大雞腿。一枚50元銅板就能買到四菜大雞腿便當，難怪有民眾直呼一星期能來連吃五天，憑著顧客的口耳相傳，也讓營業才2年的自助餐店在當地闖出名氣。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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